Královéhradecký útulek pro zvířata by se měl stát i centrem lesní pedagogiky

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Útulek pro opuštěná zvířata v Hradci Králové by se měl v budoucnu stát také centrem lesní pedagogiky. Děti by v něm měly vedle chovu psů a koček poznat i život v lese, seznámit se s dravci a dalšími lesními zvířaty. Plánují to Městské lesy Hradec Králové, které útulek od letošního února provozují. Útulek, který nově nese jméno Azyl pro zvířata, již začal zavádět programy pro veřejnost. ČTK to řekl ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Radnice provozování útulku řešila od podzimu 2022, kdy se v něm objevilo podezření na špatné zacházení se zvířaty. Přes rok trvající snaha města najít nového provozovatele skončila tím, že útulek převzaly Městské lesy. Do konce ledna útulek provozovaly městské Technické služby. Městské lesy zatím do úprav a pořízení nového vybavení útulku daly asi 1,5 milionu korun. "Vyměnili a rozšířili jsme svítidla, pořídili kamerový systém. Evidence zvířat je nově propojena s městskou policií a veterinární správou. V přípravě je vybudování veterinární ošetřovny. Zázemí pro kočky a psy by mělo být oddělené, chystáme změnu vytápění objektu," řekl Zerzán. Pro programy lesní pedagogiky Městské lesy využijí i své odborníky, hodlají spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody JARO Jaroměř. "V plánu máme vybudování voliér, v nichž by žili veverky, jezevec a další lesní zvířata. Lesní pedagogiku děláme, ale chybělo nám pro ni výchozí místo," řekl Zerzán. Útulek je na okraji městských lesů ve čtvrti Malšovice a je snadno dostupný auty, autobusem i městskou hromadnou dopravu. Azyl pro zvířata již zavedl program venčení psů, kdy si lidé mohou psa z útulku na čas půjčit. "Za necelé dva měsíce se uskutečnilo 120 vycházek. Na vycházku s nejoblíbenějším psem se v jednu chvíli čekalo skoro týden. Od dubna máme pro venčení psů rezervační systém," řekl Zerzán. Útulek pokračuje v poskytování služeb psího hotelu. V plánu má pořádání takzvaných socializačních kurzů se psy. Rozpočet útulku by se měl podle Zerzána letos pohybovat kolem čtyř milionů korun. Z toho asi polovina by měla jít na provoz a druhá polovina na opravy a pořízení nového vybavení. Z provozování hotelu, z darů a z veterinárních služeb by měl útulek v budoucnu ročně získat přes milion korun. Rozdíl vyrovnají Městské lesy a dotace od města. O chod útulku se stará deset lidí, z toho dva na plný úvazek. Případem možných pochybení v útulku se zabývala i policie, která věc předala magistrátnímu odboru přestupků. Odbor věc loni postoupil k posouzení okresnímu státnímu zastupitelství. Podle mluvčí radnice Kateřiny Rohlíčkové tak učinil "z hlediska právní jistoty ohledně kvalifikace jednání". Z původních pracovníků v útulku již nikdo nepracuje. Útulek pro opuštěná zvířata hradecká radnice zřídila nákladem přes 20 milionů korun v roce 2008. Je v něm 34 kotců pro psy a 12 kotců pro kočky, v psím hotelu je 15 míst. Dnes se útulek staral o čtyři kočky a 12 psů, z toho tři byli v hotelu. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

