Lachtani kalifornští mají nezvykle často rakovinu. Zajímat by nás to mělo kvůli našemu vlastnímu zdraví

vaber 6.2.2021 08:58 Reaguje na Miroslav Vinkler

ovšem určit toxické , škodlivé a neškodné látky nikdo neumí

my uznáme za škodlivé jen to ,co okamžitě něco otráví a když je to v malé koncentraci už to vlasně neškodí, se říká

dlouhodobé působení neznáme, nebo ani nechceme znát

všechny výrobky co se pouští do odpadní vody, na praní ,čištění ,dezinfekci jsou jsou dle výrobců neškodné ,jen vodní živočichové v takovém znečistěném prostředí musí žít neustále

třeba takové ostřikovače do aut se valí rovnou do vody a kolik se jich vystříká jen u nás, každý si může loknout a ochutnat jak je to neškodné

