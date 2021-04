Lesní školky žádají ministerstvo, aby umožnilo docházku i mladším dětem

Foto | Markus Spiske / Markus Spiske / Unsplash Výjimku pro třídy v počtu nejvýše 15 dětí by podle asociace lesních školek uvítala i řada malotřídních mateřských škol. Ilustrační foto

Asociace lesních mateřských škol požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby umožnilo docházku do školek nejen předškolákům, ale i mladším dětem. Ministerstvo by podle ní mělo rozhodnout, že pokud se například patnáctičlenná skupina předškoláků nenaplní, může se doplnit ostatními dětmi. ČTK to řekla předsedkyně asociace Tereza Valkounová. Aktuální nařízení podle ní nezohledňuje existenci malých školek, do kterých je zapsáno celkově v průměru 15 dětí. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Do mateřských škol se v pondělí vrátili předškoláci a mladší děti zdravotníků, učitelů, hasičů či třeba policistů. Předtím byly školky kvůli zhoršení epidemie covidu-19 od 1. března zavřené. Nově se v nich teď všichni musí dvakrát týdně testovat antigenními testy na covid-19 a děti smí být jen v neměnných skupinách v počtu do 15 osob.

Podle Asociace lesních mateřských škol jsou ale nová opatření ministerstva zdravotnictví chaotická, mají vážný dopad na nejmenší děti a nejsou odůvodnitelná epidemickou situací. Asociace se proto podle Valkounové minulý týden obrátila na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o udělení výjimky, podle které by do neměnných patnáctičlenných skupin v lesních školkách mohli chodit nejen předškoláci, ale i ostatní děti. "Výjimku pro třídy v počtu nejvýše 15 dětí by jistě uvítala i řada malotřídních mateřských škol," uvedla asociace. Například v lesních školkách je podle ní běžně zapsáno kolem 15 dětí, z nichž je pouze do pěti v předškolním věku. Pokud mají do školky chodit jen předškoláci, provoz pro tak malé množství dětí není podle asociace udržitelný ani pedagogicky vhodný.

"Ministerstvo na naši žádost zatím oficiálně neodpovědělo," řekla Valkounová. Asociace lesních MŠ je podle ní připravena podat na úřad kvůli opatření žalobu. "Jestli se něco neukáže do pátku, tak v pondělí tu žalobu podáme," řekla. ČTK již oslovila tiskové oddělení ministerstva.

Podle Valkounové jsou lesní školky schopné zajistit jak homogenní skupinky do 15 dětí, tak pravidelné testování a zvýšenou hygienu. Argument vlády, podle které mají opatření snižovat mobilitu, v případě omezení ve školách podle asociace nedává smysl. Pokud děti nechodí do školky, jejich mobilita se podle ní naopak zvyšuje tím, že je rodiče berou všude s sebou. „Pro nás i pro rodiče předškolních dětí je neakceptovatelné, aby vzdělávání malých dětí bylo vládou omezováno nahodilými opatřeními ode zdi ke zdi," řekla Valkounová. Poukázala na to, že do 1. března mohly školky navštěvovat všechny děti bez omezení počtu nebo dalších větších opatření.

