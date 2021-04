Asociace lesních mateřských škol: Plánujeme podání žaloby proti vládním opatřením

Zdroj | Asociace lesních mateřských škol Děti mají být prioritou, jejich ztracený čas jim nikdo neproplatí. Ilustrační snímek.

Asociace lesních mateřských škol je připravena podat žalobu na nová opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je chaotické jednání s občany s vážnými dopady na nejmenší děti, která nejsou odůvodnitelná epidemickou situací. V případě, že další opatření vlády neumožní všem dětem návrat do předškolních zařízení, je Asociace lesních mateřských škol připravena podat žalobu proti opatření ke krajskému soudu, aby stav napravila.

Pro nás i pro rodiče předškolních dětí je neakceptovatelné, aby vzdělávání malých dětí bylo vládou omezováno nahodilými opatřeními ode zdi ke zdi. Jakmile vláda a její poradci nejsou zajedno, jedna věc by měla být jasná – děti mají být prioritou, jejich ztracený čas jim nikdo neproplatí.

V reakci na nová vládní opatření, která zakazují dětem mladším 6 let vzdělávání v předškolních zařízeních vyjma předškoláků, odeslala Asociace lesních MŠ v pátek 9. 4. 2021 ministrovi zdravotnictví Arenbergerovi žádost o výjimku, která by umožnila i mladším dětem sociální rozvoj a vzdělávání. Tato žádost zatím zůstala bez odpovědi. Skupinky do počtu 15 dětí, homogenní skupiny, pravidelné testování a důraz na zvýšenou hygienu – to vše jsou lesní školky schopny plně zajistit. Vláda však osobní přítomnost ve školce dopřála jen dětem rodičů vybraných profesí a dětem v režimu povinného předškolního vzdělávání. Mladší děti a děti obyčejných rodičů tak mají smůlu. Mají zavřené školky a poslední opatření ministra Arenbergera jim zakázalo stýkat se s kamarády.

Ptáme se po smyslu takového opatření. Vláda jako prioritní prvek všech opatření uvádí mobilitu. Jsou to však právě děti předškolního věku, které, logicky, mají mobilitu nejnižší, obzvlášť, když 8 hodin denně stráví ve školce. Jakékoliv jiné řešení těmto dětem mobilitu zvyšuje (rodiče musí brát děti všude s sebou) a ještě je dostává mimo homogenní testované prostředí, které nabízí předškolní zařízení. Opravdu se jedná o řešení, které vláda chce? Navíc za cenu absolutní rezignace na vzdělávání a socializaci dětí?

Za Asociaci lesních mateřských škol Tereza Valkounová

