Lesy ČR chtějí o polovinu snížit náklady na ochranu mladých lesů před zvěří

Lesy ČR plánují do roku 2029 o polovinu snížit náklady na ochranu mladých lesních porostů před zvěří. Počítá s tím nová strategie rozvoje lesů pro roky 2025 až 2029, kterou minulý týden v Praze představil novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). V praxi to podle něj znamená, že polovina lesních oplocenek by se nemusela vůbec stavět. Pro snížení nákladů je ale nutné snížit stavy přemnožené zvěře v českých lesích, což je i cílem připravované novely mysliveckého zákona. Výborný dnes připustil, že je ochotný u novely ve druhém čtením pro její schválení udělat několik ústupků.Na ochranu lesů před zvěří vynaložil státní podnik Lesy ČR loni 646 milionů korun. "Chceme snížit náklady minimálně o 50 procent," řekl Výborný. Podle jeho dřívějšího vyjádření přemnožená zvěř poškodí až třetinu mladých lesů a za deset let způsobila škody za minimálně 25 miliard korun.

Současně se snižováním nákladů je cílem strategie hospodařit na ploše Lesů ČR režijně. V režijní honitbě vykonává držitel honitby právo myslivosti sám, ve vlastní režii, a má tak větší vliv na stav lesa a umožňují účinněji redukovat přemnoženou zvěř, uvedl už dříve podnik. V režijních honitbách je možný i poplatkový lov.

Cílem podniku je mít 50 procent režijních honiteb, což se podle Výborného spíše nepodaří. "Dnes jsme na 25 procentech, pokud bychom se dokázali dostat na 35 až 40 procent, považoval bych to za určitý pozitivní krok," uvedl. Mysliveckých honiteb bylo v sezoně 2023/2024 v ČR 5765, Lesy ČR jich obhospodařují 971, z toho jich 235 podnik provozuje ve vlastní režii a 736 pronajímá.

Ke snížení stavů přemnožené zvěře má přispět novela mysliveckého zákona, která čeká na první čtení. "Jsem připraven po prvním čtením vyjít vstříc některých kritickým připomínkám," řekl dnes Výborný.

Novela například zavádí plánování lovu, myslivci budou muset ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát, při nesplnění dostanou pokutu. Výborný připustil, že by přistoupil na snížení sankcí. "Nechci, aby měly rdousivý efekt, ale aby byly mírnější. Zároveň tam musí zůstat," uvedl. Na vysoké pokuty si stěžovala Českomoravská myslivecká jednota, obávala se dopadu na počet aktivních myslivců.

Výborný také řekl, že na ministerstvu pracují na vyhlášce, která by upřesňovala minimální lov, aby se například výše lovu nestanovovala podle lesa, který je 15 kilometrů daleko.

Možná je podle ministra také změna z nárokových povolenek na sankční. Nárokové povolenky umožňují, když někdo vlastní 30 hektarů lesů a více, aby měl nárok na povolenku k lovu, což myslivci kritizovali s tím, že by neodborné zásahy do populace zvěře stavy mohly ještě zhoršit.

Cílem strategie je také pěstovat prostorově i druhově pestré lesní porosty, podporovat přirozenou obnovu lesů a využít potenciál přirozené obnovy alespoň na 40 procentech obnovované plochy. "Chceme systematicky sledovat stav lesních ekosystémů kvůli včasnému rozpoznání nástupu škůdců a eliminaci jejich působení," dodal Výborný.

