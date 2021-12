Lídři EU se neshodli na podpoře jádra, podle Babiše ji šéfka Evropské komise slíbila

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Podle českého premiéra však nejde o neúspěch, protože šéfka komise Ursula von der Leyenová bez ohledu na závěry na summitu slíbila jádro stejně jako plyn na seznam zařadit. "Ona to opakovaně slíbila a ona to udělá. Nemá jinou možnost," prohlásil Babiš.

Bez dohody skončila v noci na dnešek několikahodinová debata o jaderné energii a emisních povolenkách, kterou vedli lídři zemí Evropské unie na bruselském summitu. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš. Skupina států včetně Česka navrhla prosadit do závěrů jednání, aby Evropská komise jádro zařadila na seznam zelených investic. Tradičně k atomu kritické Rakousko spolu s Německem a Lucemburskem se však postavilo proti. Prezidenti a premiéři se neshodli ani v pohledu na regulaci trhu s emisními povolenkami, kterou požadovalo zejména Polsko a Česko.

"Energie byly nejdůležitější téma a mě mrzí, že moje poslední (Evropská) rada skončila takhle," řekl českým novinářům viditelně zklamaný Babiš, který absolvoval svůj závěrečný summit před předáním úřadu novému premiéru Petru Fialovi.

Šéfové unijních států se týden před avizovaným termínem dlouho očekávaného rozhodnutí komise přeli o to, jakými dostupnými zdroji budou moci členské země nahradit energii a teplo vyráběné z uhlí, jehož se mají v rámci přechodu ke klimaticky čistým technologiím v příštích letech zbavovat. Skupina lídrů včetně Babiše na summitu vyzvala unijní exekutivu, aby v příštích dnech jádro na seznam zařadila. Prosadit tento závazek do závěrů se jim však nepovedlo kvůli odporu zmíněných států.

Systém označovaný jako taxonomie má dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Komise by jej měla představit příští týden a podle dosavadních prohlášení unijních činitelů s podporou jádra a plynu počítá. Rakouská vláda nedávno pohrozila, že v takovém případě se obrátí na soud.

Problémem pro některé lídry se ukázala být snaha Polska, Česka a dalších států prosadit do závěrů summitu výzvu komisi, aby zabránila spekulativním praktikám na trhu s emisními povolenkami (ETS), které jsou podle těchto zemí příčinou jejich rekordně rostoucích cen.

Podle Babiše, jenž požadoval i vrácení 390 milionů povolenek stažených komisí z trhu, by cena povolenek měla být stabilní. "Emisní povolenka nikdy neměla být na trhu, je to daň, není možné, aby daň byla na trhu, to je úplný nesmysl. A ještě ten trh sama komise ovlivňuje, že stahuje ty povolenky," kritizoval premiér, jehož snaha však na summitu vyzněla naprázdno. Německo a další západoevropské státy jsou přesvědčeny o tom, že energetický i uhlíkový trh funguje, což ukázala i nedávná předběžná zjištění evropských regulátorů.

Summit měl v závěrech vyzvat k podrobnějším kontrolám či zvážení možnosti společných nákupů plynu, šéfové států však kvůli zmíněným neshodám odmítli schválit jakýkoli společný text.

