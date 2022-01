Loňské léto bylo v Evropě historicky nejteplejší, zbytek roku průměrný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukassek / Shutterstock Podle expertů ze služby Copernicus k tomu přispěly například vlny veder ve Středomoří, kde byla naměřena vůbec nejvyšší teplota v evropské historii - 48,8 stupně Celsia na Sicílii.

Loňské léto bylo historicky nejteplejším obdobím roku naměřeným v Evropě, kterou stihlo několik extrémních atmosférických jevů. Celý rok byl naproti tomu v rámci posledních dekád na evropském kontinentu teplotně průměrný. Uvedla to satelitní služba Evropské unie Copernicus, podle jejíchž měření se celosvětově rok 2021 zařadil mezi sedm nejteplejších let historie. Klimatologové dávají růst teplot a výkyvy počasí do souvislosti s emisemi z průmyslu, zemědělství či dopravy, které podle nich loni u oxidu uhličitého a metanu opět vzrostly.

V Evropě během tří letních měsíců teplota téměř o jeden stupeň převýšila letní průměr za poslední tři desetiletí. Léto tak bylo ještě o něco teplejší než v roce 2010 a 2018, kdy zatím průměrné teploty sahaly nejvýše.

Podle expertů ze služby Copernicus k tomu přispěly například vlny veder ve Středomoří, kde byla naměřena vůbec nejvyšší teplota v evropské historii - 48,8 stupně Celsia na Sicílii. Mezi další loni zaznamenané extrémní jevy se řadí například povodně v Německu, Belgii či Nizozemsku nebo tornádo na Moravě.

"Tyto události nám důrazně připomínají, že musíme změnit naše způsoby, rozhodně a účinně vykročit k udržitelné společnosti a pracovat na omezení uhlíkových emisí," prohlásil ředitel služby Copernicus pro klimatické změny Carlo Buontempo.

Celý loňský rok patřil v Evropě k teplotně průměrným a nezařadil se do desítky nejteplejších roků historie. Celoroční teplotní průměr období 1991 aý 2020 převýšil o desetinu stupně Celsia, uvedl Copernicus.

Naproti tomu v celosvětovém měřítku patří stejně jako všechny další od roku 2014 mezi sedmičku nejteplejších roků.

