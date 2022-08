Městská společnost začala v Praze budovat fotovoltaické elektrárny. Od příštího roku chce realizovat dvě týdně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | THMP Fotovoltaické panely instalované městskou společností Technologie hl. m. Prahy.

Jedna sluneční elektrárna na střeše bytového domu na Černém Mostě a dvě v Libni – tři pilotní projekty sloužily k tomu, aby městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) otestovala technologie a nastavila procesy. Nyní už přechází do ostrého režimu výstavby. Do konce roku chce nainstalovat fotovoltaické panely na dalších 17 objektů, od příštího roku pak zvýšit tempo až na dvě fotovoltaické elektrárny týdně. Městská společnost to oznámila ve své tiskové zprávě.

Čistou energii budou ihned po připojení do sítě díky THMP využívat první tři bytové domy v Praze. V letošním roce se jí dále dočká třeba i domov pro seniory v Ďáblicích, objekt Policie ČR v Praze 4 nebo škola na Praze 11. „Střechy domů nachází díky fotovoltaickým panelům smysluplné využití. Zvlášť v současné situaci, kdy řada domácností zažívá zdražování elektřiny. Oproti tomu fotovoltaické elektrárny zajišťují vlastní zdroj levné energie a tím úsporu té, kterou je jinak nutné nakupovat ze sítě. Úspora se pohybuje mezi 20 až 40 procenty,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr a dodal, že budování slunečních elektráren na pražských střechách významně přispívá také k plnění Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | THMP V letošním roce se fotovoltaické elektrárny dočká třeba i domov pro seniory v Ďáblicích, objekt Policie ČR v Praze 4 nebo škola na Praze 11.

Technologie hl. m. Prahy v celém projektu tzv. „Pražské solární elektrárny“ zajišťují vypracování projektové dokumentace, povolovací procesy a na jejím základě pak instalaci celé solární elektrárny. Práce vedoucí k hotové elektrárně trvají podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka zhruba čtyři týdny: „Pokud není vyžadováno stavební povolení, které celý proces prodlouží, máme projektovou dokumentaci pro jeden objekt hotovou obvykle do tří týdnů. Samotná realizace už je rychlejší – ta zabere týden. Podmínkou je ale dostatek potřebného materiálu, zejména FVE panelů.“

Fotovoltaické panely bude THMP instalovat nejen na městské objekty, ale také na bytové a rodinné domy. „Pro následující rok jsme si stanovili cíl dokončit až dvě fotovoltaiky týdně. Plánujeme proto významně posílit stav našich elektromontérů a projektových manažerů, kteří by nám pomohli ambiciózního výsledku dosáhnout,“ dodal Tomáš Jílek.

Sluneční elektrárny vybudované v letošním roce mají mít souhrnný maximální výkon 400 kWp. Ambicí pro příští rok je navýšení až na 3 MWp.

