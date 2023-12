Mikroplasty našli ostravští vědci i v hlubokých důlních vodách

Jiří Svoboda 11.12.2023 12:22

Co takový mikroplast v lisdkém těle může způsobit? Asi se chová docela inertně a bude vyloučen nebo časem rozložen.



To ale není obhajoba mikroplastů, jen abychom věděli, jak moc jsou nebezpečné.



Když nebudeme uvádět rizika, dopadne to jako s hrůzou z využívání jaderné energetiky, kdy některým, jen když o ní slyší, naskakují pupínky.

