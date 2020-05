Muži z Hradce Králové hrozí kvůli sbírání chráněných brouků vězení

Jakub Graňák 13.5.2020 19:45 Reaguje na Jakub Graňák

Chech, tak jsem se rovnou zdvojil. A teď k článku:

Obávám se, že tady jde o typický hon na čarodějnice. Hmyz nejsou nosorožci, tudíž mnohonásobně větší význam při jejich ochraně má zachování prostředí ve kterém žijí, než snaha pokutovat každý zpreparovaný kus, tady by se měla Čižp vyřádit, ne na nějakém dědovi. Nehledě na fakt, že v době sběru (před desítkami let), dotyčný druh ještě vůbec chráněn být nemusel, viz např. náš roháč obecný.



Odpovědět