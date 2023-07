MŽP má do konce srpna rozhodnout, zda zahájí proces vyhlášení CHKO Soutok

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) upravila po desítkách jednání záměr vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok v jihovýchodním cípu země a předala jej ministerstvu životního prostředí (MŽP). To by mělo do konce srpna rozhodnout, zda zahájí oficiální proces vyhlašování CHKO Soutok, uvedla mluvčí AOPK Karolína Šůlová. Pokud nová CHKO vznikne, završí se desetiletí trvající snahy o komplexnější ochranu lužních lesů, které jsou v českém měřítku unikátní.

Celková výměra chráněné oblasti je 127 kilometrů čtverečních a kromě nejjižnějšího cípu jižní Moravy zahrnuje návrh také oblast kolem řeky Moravy k Hodonínu a také podél Dyje severně od Břeclavi k Novým Mlýnům, což je podstatná část Lednicko-valtického areálu. Součástí návrhu je rozdělení oblasti do zón včetně návrhu národních přírodních rezervací a zvláště chráněných území.

Do aktuálního návrhu zahrnuli pracovníci AOPK požadavky obcí, spolků či majitelů pozemků, předjednávací fáze skončila v červnu. "Partnerům jsme se při úpravách návrhu snažili vyjít maximálně vstříc, aby představoval co nejširší shodu v regionu. V jednání velmi pomáhalo, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci, uvědomují si její hodnotu i zranitelnost a stojí o to, aby se zachovala do budoucna," uvedl Pavel Pešout z AOPK. Jak by měla CHKO vypadat, jaké jsou její hranice a jak bude ochrana přírody vypadat, lze nalézt na webu https://soutok.nature.cz/.

Největší část leží v katastru Lanžhota, jehož zástupci se v dubnu byli podívat v CHKO Litovelské Pomoraví, zájemci se mohli jet podívat i do CHKO Pálava a sdílet zkušenosti se starosty a hospodáři z CHKO Český les, která vznikla v roce 2005.

Zatímco některé obce požadovaly vyjmutí některých pozemků z CHKO, jiné naopak usilovaly o to, aby se v CHKO ocitly. Například Lednice chtěla za součást Slovácká luka. Některá území AOPK přeřadila na žádost hospodařících subjektů do jiné zóny s jiným stupněm ochrany. Drtivou většinu lesů vlastní v území stát prostřednictvím Lesů ČR.

Po větší ochraně lužních lesů v oblasti volají ochránci přírody několik desítek let, dodnes jsou tam ale jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy. Takzvaná Moravská Amazonie je největším zachovalým lužním komplexem v České republice. Mimo jiné jsou tam mohutné staré duby, kterých však podle vědců rychle ubývá. Podle nich mezi lety 1990 až 2009 ubyla v této oblasti více než polovina starých porostů. Lesy ČR kritiku odmítají, dnešní lužní lesy v oblasti jsou podle nich výsledkem více než třísetletého lesnického hospodaření.

