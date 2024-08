MŽP: Poslední dva měsíce výrazně roste příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Poslední dva měsíce poměrně výrazně roste příjem žádostí o takzvané kotlíkové dotace, které financují výměnu kotlů první a druhé emisní třídy. Nejvýraznější růst je v Olomouckém a Zlínském kraji. ČTK to řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.Kotlíkové dotace mohou lidé čerpat do konce srpna na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září. Poté budou dotace nižší o desítky tisíc korun. Dosud využilo kotlíkové dotace více než 130 000 žadatelů.

"V aktuálním kole kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, které rozdělují jednotlivé kraje, bylo do zhruba poloviny července přijato 6027 žádostí o dotaci v celkové výši 970,5 milionu korun. Příjem žádostí v jednotlivých krajích končí 30. nebo 31. srpna 2024 a dá se tak předpokládat další nárůst počtu podaných žádostí," uvedla Krejčí.

Podporu mohou získat domácnosti i z programu Nová zelená úsporám. "Zde k začátku srpna evidujeme celkem 56 709 žádostí na podporu výměny neekologických typů vytápění v objemu 5,1 miliardy korun. Od května dorazilo přes 5000 nových žádostí, což zhruba odpovídá průměru," řekla Krejčí. Ministerstvo ze začátku roku pracovalo s hrubým odhadem až 150 000 nevyhovujících kotlů, které je potřeba vyměnit. Konkrétní či aktuální data chybí.

Při používání kotle, který nebude splňovat emisní požadavky po letošním 1. září, hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 000 korun. "Pokud ho majitel ani po první pokutě nevymění, může mu úřad pokutu udělovat opakovaně až do doby, než přejde na ekologičtější formy vytápění. Konečná pokuta tak může být opravdu velmi vysoká," uvedl Evžen Korec z firmy Ekospol. V případě, že bude mít ale člověk zažádáno o dotaci s datem do konce srpna, kontrolor k tomu přihlédne.

Károly Attila Juhász ze společnosti Schlieger, která se specializuje na tepelná čerpadla, ČTK řekl, že o kotlíkovou dotaci byl zájem s menšími přestávkami po celý rok. Vždy se však jednalo o menší jednotky žadatelů. "Na jaře a v létě jsme se snažili zvýšit informovanost o končící kotlíkové dotaci. Od dubna jsme zaznamenali trvalý nárůst zájemců o výměnu kotlů z jednotek kusů na nižší desítky. Podobné je to i nyní v červenci a srpnu. Nejedná se však o dramatický nárůst," dodal. Skupina ČEZ podle mluvčí Alice Horákové u plynových kotlů a tepelných čerpadel taktéž eviduje v posledních měsících mírný nárůst.

"Lokální vytápění domácnostní těmito starými kotly skutečně patří k jednomu z největších znečišťovatelů ovzduší. Je to největší problém a proto bývá v topné sezoně nejhorší ovzduší v malých obcích, nikoli ve velkoměstech, jak se mnozí lidé domnívají," přiblížil ČTK expert na kvalitu ovzduší z Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina.

Pokud by všechny kotle první a druhé emisní třídy byly odstaveny ihned 1. září, tak by to mělo podle Brzeziny významný dopad. Realistické to podle něj však není. "Už nyní je jasné, že kvůli počtu kotlů, které zbývá vyměnit a kvůli kapacitám firem, to všichni nezvládnou včas. Osobně si myslím, že se zákaz mimo to projeví na kvalitě ovzduší, až když bude topná sezóna, a navíc se bude jednat o postupný proces," míní expert. Dodal, že neočekává letošní rok z hlediska kvality ovzduší dramaticky lepší.

Od 1. září budou moct lidé nově zažádat o finanční podporu na výměnu kotlů třetí, čtvrté a páté emisní třídy. Podpora na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy bude od podzimu spadat pod program Nová zelená úsporám. Zájemci o ni budou moci žádat u Státního fondu životního prostředí ČR. Zvýhodnění pro seniory a nízkopříjmové domácnosti zůstane, o výměnu kotlů budou moct žádat z programu Nová zelená úsporám Light.

Zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy je v zákoně od roku 2012. Od září 2022 platí pro všechny mimo rodinné či bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

