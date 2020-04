Na slapské přehradě vznikne nový výtah pro lodě. Povodí vsadilo na páternoster

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hynek Moravec / Hynek Moravec / Wikimeda Commons Slapská přehrada se konečně dočká lodního výtahu.

Roky odkládané plány na obří výtah pro lodě se konečně začínají realizovat. Slapskou přehradu tak v dohledné době ozdobí technický unikát: výtah typu páternoster. Informuje o tom Povodí.

Původní plány počítaly se zdvihadlem, které by fungovalo jako vana, do které loď vpluje, a vana se následně spustí dolů či vytáhne nahoru.

„Nevýhoda je, že je to provozně zdlouhavé a odbaví se málo lodí. Vana se také musí odpouštět či dopouštět, přitom se strašně plýtvá vodou,“ říká projektant Povodí Lumír Pohledný. A taky se ukázalo, že nikdo nechce vanu mýt. Inspiraci pro nakonec schválené řešení našel na pražském magistrátu.

„Magistrátní páternoster je de facto technická památka, ale svou koncepcí je to dosud nepřekonaná novinka. Páternoster technologicky ještě nezestárl,“ líčí nadšeně Lumír Pohledný. Pohled na lidi, plynule nastupující a vystupující do a z výtahu mu tak učaroval, že jej přetvořil do páternosteru pro říční lodě.

Jeho nadšení však zdaleka nesdílejí všichni. Petr Kopáček, který bydlí nedaleko přehrady, se bojí, že neustále běžící páternoster jej bude rušit na jeho meditační zahradě. Poukazuje i na reálné nebezpečí toho, když nějaký kapitán zapomene „vystoupit“.

„Známe to přeci všichni. Když projedete strojovnou páternosteru, padnete při obrátce na hlavu,“ říká Kopáček. „A teď si představte, že na hlavu padne celá říční loď!,“ děsí se Kopáček.

Jeho obavy ale rozptyluje Lumír Pohledný. „Není se třeba bát, na všechno jsme mysleli,“ říká v odpověď. „Těsně před výstupem bude umístěna varovná cedulka.“

Podle jeho slov bude provoz páternosteru šetrný k přírodě. „Počítáme s tím, že když se páternoster se naučili používat úředníci, naučí se to brzy i ryby,“ říká Pohledný.

