Na Šumavě se kvůli opravě zavře hradlový most u Modravy, je v havarijním stavu

Hradlový most „Rechle" u Modravy. Pohled z pravého břehu řeky Vydry.

Správa šumavského národního parku uzavře od 18. října pro veškerý provoz dřevěný hradlový most s parkovištěm u Modravy. Most je totiž v havarijním stavu a čeká ho kompletní oprava, která by měla být hotova do konce června 2022. Vchynicko-tetovský kanál ale zůstane pro turisty po celou dobu uzavření a rekonstrukce mostu přístupný alternativními trasami, oznámil ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.

Dřevěná konstrukce 72 metrů dlouhého hradlového mostu je v natolik špatném stavu, že je nutná celková oprava, fakticky stavba celého mostu. "V rámci rekonstrukce budou veškeré stávající dřevěné konstrukce odstraněny a nahrazeny novými. Kombinovat se bude smrk a modřín. Vzhled mostu bude naprosto identický, jako dosud," řekl Dvořák. Současný most přes řeku Vydru, otevřený v roce 2000, je věrnou replikou bývalého historického mostu z počátku 19. století. Správci parku by chtěli, aby most po opravě vydržel déle než 20 let.

Na cestu k Vchynicko-tetovskému kanálu mohou pěší turisté využít trasu z parkoviště Rokyta směrem k hradlovému mostu. Odsud se pak mohou vrátit zpět, nebo jít po naučné stezce až do Modravy. "Tato trasa je ryze přírodního charakteru, a tak není vhodná pro vozíčkáře a turisty s kočárky. Nutností je dobrá obuv. Buďte zde, prosím, opatrní," řekl Dvořák.

Případně bude možno projít nově značenou náhradní trasou od hradlového mostu k červené turistické trase a po ní se vrátit na Rokytu, nebo pokračovat na Modravu. Červená turistická trasa Modrava – Rokyta je pouze pro pěší turisty. Cyklisté mohou po trase plavebního kanálu projíždět také, je to značená cyklotrasa,. Pokud se ale budou chtít z Rokyty dostat na Modravu, musejí využít silnici třetí třídy, případně volit delší ale atraktivnější trasu přes Tříjezerní slať na Modravu, dodal mluvčí.

Oprava mostu měla podle původních plánů začít už v červenci. "Bohužel současná situace na trhu se stavebním materiálem nedovolila provést rekonstrukci v plánovaném termínu a stav mostu už nedovoluje jej nadále využívat," uvedl Dvořák. Na stav mostu pravidelně dohlíží statik. Přes léto povolil jeho další používání s omezeními pro pěší turisty i cyklisty. Na mostě se nesmí zdržovat větší množství lidí, není možné se opírat o zábradlí a po mostní konstrukci se nesmí jet na kole. Cyklista může kolo přes most pouze převést.

