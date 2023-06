Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejlepší ekofarmou roku 2023 je rodinná bylinná farma Květomluva ve Vlachovicích na Zlínsku. Hospodářství manželů Fryzelkových se zaměřuje na pěstování vlastních bylin, ze kterých vyrábí produkty v bio kvalitě, sdělili ČTK zástupci pořadatelského PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ocenění převezmou majitelé farmy 1. července na Dni otevřených faremních vrat.

Farmu Květomluva založili Zuzana a Radek Fryzelkovi, v roce 2015 zachránili a zrekonstruovali valašskou roubenou sušírnu na ovoce ve Vlachovicích a vysadili kolem ní byliny. Jejich hospodářství má 1,7 hektaru pozemků s vysázenými bylinami a zeleninou, jedním menším sadem, výrobnou, dvěma sušírnami a obchodem. Byliny sbírají i v okolních lesích a na lukách okolo farmy, která leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Farma nabízí 90 výrobků, bylinné čaje, sirupy a elixíry, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky, také sušené byliny, masážní oleje, tinktury či masti. "Naším krédem je: Naslouchání přírodě, poctivost a maximální kvalita, ruční výroba, tradice i nové nápady, odpovědnost vůči lidem i přírodě a radost v našich výrobcích," uvedl Radek Fryzelka. Farma zaměstnává šest lidí. "Jsme hrdí, že i na málo úrodných valašských pozemcích a malé obdělávané ploše dokážeme bez jakýchkoliv dotací uživit tolik lidí. Věříme, že nám ocenění Nejlepší ekofarma roku snad časem pomůže získat i o trochu více času a klidu na nás samotné a na rodinu," uvedl Fryzelka.

"Je to příběh úžasných lidí, kteří to s ekologií myslí vážně, dělají to srdcem a díky tomu mění svět kolem sebe k lepšímu. Dýchne tady na vás úžasná vůně a atmosféra ekologického zemědělství na Valašsku. A ta láska k tomu co dělají, je samozřejmě vidět i na jejich produktech. Fryzelkovi to dělají poctivě, baví je to a to je strašně důležité," uvedla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková. Ocenění Nejlepší ekofarma roku uděluje nejlepšímu statku hospodařícímu v ekologickém zemědělství Svaz PRO-BIO a Nadační fond Richarda Bartáka od roku 2019. Loni byla nejlepší ekofarmou Farma Kateřina na Mostecku, která chová plemenný dobytek.

Na farmě se bude konat 1. července Den otevřených faremních vrat. Návštěvníky čekají komentované prohlídky farmy a sušíren, farmářský trh, bylinkový bar a ochutnávky bio výrobků.

reklama