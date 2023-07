Nové bytové domy v Liberci budou mít zelenou střechu, jde o první takový projekt města

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Tři nové bytové domy Na Žižkově v Liberci budou mít zelenou střechu, takzvaně extenzivní vegetační. Náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO ) uvedla, že jde o první takový projekt města. Náklady na vybudování vegetační střechy přesáhnou 1,1 milionu korun.

"Je to takový střípek, který nám zapadá i do toho velkého projektu 100 klimaticky neutrálních měst," uvedla Prachařová. Z měst v Česku je Liberec jediný, který se účastní takzvané mise Evropské unie zaměřené na vznik klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030.

Na místě bývalé základní školy v ulici Na Žižkově nechal Liberec za více než 140 milionů korun postavit tři bytové domy se 49 byty. Zelené střechy na nich by měly být takřka bezúdržbové. "Je tam vybraná vegetace, která je odolná i vůči klimatu, prostředí. Dvakrát do roka maximálně chce nějakou údržbu, kdy se vytrhá nějaká náletové vegetace a podle typu toho podloží se to nějak pohnojí a tím ta střecha zase funguje dál," řekla náměstkyně primátora.

Na střeše budou kromě zeleně i solární panely. "Vzájemně se to doplňuje tak, že nic nejde proti sobě, a myslím si, že to bude opravdu takové krásné bydlení se všemi vymoženostmi i směrem k ekologii a úspoře energií," uvedla Prachařová.

Na výstavbu bytových domů získalo město evropskou dotaci, ta se ale netýkala zeleně na střeše. Přesto možná i na ni získá radnice dotaci, podle Prachařové našli vhodný dotační program. "Program Zelená úsporám je energeticky úsporný program ministerstva životního prostředí. Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele," dodala.

Také parkovací dům pro 244 automobilů, který teď staví v sousedství sídla Libereckého kraje, bude mít zelenou střechu. Hotový by měl být na podzim. "Vegetační střecha odpovídá současným ekologickým trendům. Považuji to zároveň za test technologie. Na všech dalších projektovaných budovách se budeme snažit postupovat stejně. Příkladem je projekt Centrálního depozitáře v Českém Dubu. V době globálního oteplování navíc zelená střecha významně přispěje k ochlazování části dolního centra Liberce," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zelená bude celá střecha parkovacího domu. Projekt počítá s vybudováním drenážní a hydroakumulační vrstvy a s výsevem a výsadbou kombinace suchomilných druhů travin a bylin. Srážková voda bude využita pro závlahu střechy a přebytečná srážková voda bude svedena do akumulačních nádrží a v budoucnu poslouží pro zalévání zeleně kolem krajského sídla. Vybudování zelené střechy včetně akumulace vody přijde zhruba na 8,6 milionu korun, tři čtvrtiny uhradí evropské fondy.

