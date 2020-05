Novelu vodního zákona čekají ve Sněmovně změny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | arun skariah / Flickr.com Komise pro sucho by mohly podle novely omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. / Ilustrační foto

Novelu vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, pravděpodobně čekají ve Sněmovně změny. Schválení bez úprav nedoporučil žádný sněmovní výbor, který se předlohou zabýval. Zákon má mimo jiné umožnit vznik ústřední a krajských komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Hejtmani by podle zemědělského výboru museli, nejen mohli na jednání krajských komisí přizvat zástupce obcí a významné uživatele vody v daném území. Při stanovení jednotlivých opatření při nedostatku vody by komise měly pamatovat v plánu pro sucho nejen na zemědělskou výrobu obecně, ale výslovně i na chov ryb a vodních živočichů.

Komise pro sucho by mohly podle novely omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

Novela také počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod. Zatímco nyní se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlových ročně, v plánu je snížení hranice na 1000 metrů krychlových ročně nebo nad 100 metrů krychlových za měsíc.

Hospodářský i zemědělský výbor doporučily zrušit ustanovení, podle něhož by mohl vodoprávní úřad z moci úřední znovu zrušit povolení k nakládání s vodami v případě závažného nebo opakovaného porušování vodního zákona. Stejnou pravomoc by měl mít podle vlády i v případě změny předpisů pro znečištění vod. Kabinet to zdůvodnil tím, že vodoprávní úřady nyní v nutných případech nemohou efektivně zasáhnout.

Zemědělský výbor chce, aby zákon kromě vodních toků definoval také vodní linie, tedy propojené sítě vodních toků. Výbor také navrhl, aby technickobezpečnostnímu dohledu podléhaly přehrady, hráze a jezy, protipovodňové zábrany nebo vodní elektrárny.

Výbor pro životní prostředí doporučil uzákonit, aby orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace zohledňovaly cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného využívání.

