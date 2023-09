O kvalitu vody v Brněnské přehradě se postará 21 míchacích věží

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

O kvalitu vody na Brněnské přehradě se od příštího roku postará 21 míchacích věží. Dosud jich tam funguje 15, dalších pět je vzduchovacích (aeračních). Ty ale Povodí Moravy vymění do konce roku právě za míchací, v Rakovecké zátoce navíc přibude jedna nová. Přesné její umístění ale určí až potápěči, řekl ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Tento týden se v místě uskutečnil kontrolní den, zatím tři nové věže a jednu starou si mohli prohlédnout zástupci kraje a města.

Povodí Moravy pět vzduchovacích věží odinstaluje, na každé uvolněné místo přibude míchací věž. Odinstalované věže budou podle Chmelaře určené k likvidaci, nenajdou jiné využití. "Jsou dělané na míru Brněnské přehrady, nejde je repasovat a použít jinde," uvedl Chmelař. Zcela nová věž přibude v Rakovecké zátoce. "Přesné její umístění ale ještě není jisté, určí jej potápěči při ohledání dna," doplnil mluvčí. Pět let provozu i s výměnou věží podle Chmelaře vyjde na 104 milionů korun.

Město a kraj se každoročně podílejí na čisticím systému, který spočívá v provozu věží a dávkování síranu železitého, rovným dílem a každý rok uvolní ze svého rozpočtu dohromady 16 milionů korun. Provoz zajišťuje právě Povodí Moravy. Dvacítka věží v přehradě funguje od roku 2010.

"Výsledky z předchozích let ukazují, že systém funguje. Průběžně ale pracujeme na jeho vylepšování a zefektivnění. Než jsme na brněnské přehradě zahájili tento projekt, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července, poté Krajská hygienická stanice vyhlásila zákaz koupání, a to především z důvodu přemnožení sinic a masivního výskytu vodního květu. Od roku 2010 se nám daří kvalitu vody v brněnské vodní nádrži udržovat na dobrých hodnotách po celou koupací sezonu," řekl už dříve náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Síran železitý omezuje vznik fosforu, který je klíčovou živinou pro sinice. Obvykle se do vody dostává splachem z polí, protože je klíčovou součástí hnojiv, ale také jako součást splašků z okolních chat. Změna systému aerace a zvýšení počtu míchacích věží podle Povodí Moravy povede k efektivnějšímu promíchávání vodního sloupce, což dále znesnadní množení sinic. Těm kromě fosforu nahrává nízký přítok vody do nádrže v letních měsících, jejich růstu také svědčí vysoké teploty.

Letos byla opatření spuštěna 1. května. I přes vysoké teploty a nízký přítok vody se dařilo udržet kvalitu vody na stupni jedna (voda vhodná ke koupání) a dva (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi). Až před koncem srpna Krajská hygienická stanice vodu v Brněnské přehradě ohodnotila třetím stupněm z pětibodové stupnice (zhoršená jakost vody).

