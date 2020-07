Obce možnou stavbu dalších přehrad vítají kvůli suchu i záplavám

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Holland / Holland / Flickr.com Případné stavbě přehrad na zmíněných místech ale budou podle předchozích vyjádření ministerstev předcházet až desítky let příprav a schvalování projektů a stavebních prací. Ilustrační foto

Obce možnou stavbu dalších přehrad na místech nově schválených státem většinou vítají. Doufají, že je přehrady ochrání před suchem a záplavami. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obcemi, kde by nádrže mohly do budoucna vzniknout. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v úterý oznámilo, že schválilo dalších 11 území vyhrazených pro výstavbu vodních nádrží z 31 lokalit navržených kvůli boji se suchem ministerstvem zemědělství (MZe). Už dříve MŽP schválilo deset míst. Počet možných míst pro nové přehrady v takzvaném generelu lokalit pro akumulaci povrchových tak stoupne na 86.

MŽP nově dalo souhlas s vyhrazením lokalit Batelov, Blazice, Bělkovice, Ostružno, Tuřany, Chlum, Smilov, Albrechtice, Střížov, Hředle II a Chumava. V květnu schválilo lokality Kačenka, Vosovec, Zaječí, Brodce, Chotěbudice, Skřiváň, Rybník, Stěbořice, Nabdín a Stříbrný potok. Nejvíc ze schválených míst - pět - je na Vysočině. Na zmíněných místech se nebudou hned stavět přehrady, ale nesmí tam vzniknout jiné stavby, jako třeba silnice nebo průmyslové areály.

Zvažovaná stavba přehrady by mohla pomoci podzemním vodám, řekl ČTK starosta Blazic na Kroměřížsku Luboš Hradil (Blazice 2018). "Někteří lidé už nemají ve studních skoro nic. Kdyby se spodní voda zvedla, bylo by to ideální," řekl. Podobný názor má i starosta Tuřan na Chebsku František Andresík. "U nás je nedostatek vody velký problém. Lidé mají skoro prázdné studny a nekvalitní vodu. Přehrada by to snad pomohla vyřešit," řekl.

Obec Albrechtice na Orlickoústecku by stavbu přehrady uvítala i kvůli ochraně před záplavami. "Zlepšilo by nám to odtokové poměry obce. Už několik let usilujeme o to, aby tam byl alespoň suchý poldr. Větší část Albrechtic je v zátopovém území Moravské Sázavy," řekl ČTK starosta Jaroslav Novák. K možné stavbě má však výhrady státní Agentura ochrany přírody a krajiny kvůli zatopení míst s chráněnými rostlinami. Také třeba u Neumětel na Berounsku, kde by případná nádrž byla na toku Chumava, se v navrženém území vyskytují vzácné druhy. Starosta obce Luděk Kuniak (ČSSD) proto už dříve řekl, že je otázkou, zda se projekt vůbec může uskutečnit.

Starosta Stěbořic na Opavsku Roman Falhar uvedl, že zatím nemůže mluvit za všechny obyvatele obce, ale osobně s případnou výstavbou nádrže nemá problém. Nacházela by se v lokalitě, kde jsou nyní rybníky, a velikostně by odpovídala jednomu z větších rybníků.

Možnou stavbu nových přehrad opakovaně kritizují ekologické organizace, protože to podle nich není efektivní způsob boje se suchem ani povodněmi. Jan Skalík z Hnutí Duha ČTK řekl, že účinnější by byla opatření blízká přírodě. Ekologové prosazují například vytváření remízků či mezí. MŽP dnes zdůraznilo, že bude dál podporovat obnovu mokřadů a přirozených koryt řek.

Případné stavbě přehrad na zmíněných místech ale budou podle předchozích vyjádření ministerstev předcházet až desítky let příprav a schvalování projektů a stavebních prací. "I pokud rozhodnutí o stavbě padne, možná se toho ani někteří z nás nedožijí," uvedl starosta Blazic Hradil.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále Nových Heřminov na Bruntálsku, Vlachovic ve Zlínském kraji a Skaličky na Bečvě, která je na hranici Olomouckého a Zlínského kraje.

