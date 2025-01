Obce v Českém ráji se obávají devastace krajiny v souvislosti se stavbou I/35

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obce v Českém ráji se obávají nenávratné devastace krajiny v souvislosti s plánovanou stavbou silnice I/35 z Turnova na Jičín. Nová silnice, dlouhá bezmála 33 kilometrů, by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Se zvolenou severní trasou obce souhlasí, znepokojuje je ale navrhovaná podoba silnice, obrátily se proto na ministra dopravy Martina Kupku (ODS) otevřeným dopisem, který má ČTK k dispozici. Liberecký kraj chce zapojit krajináře."Uvědomujeme si potřebnost řešení z důvodu neúnosné dopravní zátěže obcí na stávající trase I/35, co nás však znepokojuje, je prezentovaná budoucí podoba. Nespočet mostů a náspů by v případě realizace velmi negativně ovlivnil nejen zde trvale žijící obyvatele, ale i návštěvníky nejstarší CHKO v České republice hlukem a emisemi," uvádí se v dopise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj ministrovi.

Obce žádají prověření varianty, která by nevyžadovala nový posudek dopadů na životní prostředí EIA, ale byla by šetrnější k životnímu prostředí. Chtějí, aby silnice byla vedena spíš v zářezech a tunelech než na mostech a náspech, které by ji zvedly nad úroveň okolní krajiny. O zapojení silnice do krajiny, aby nebyla rušivá, usiluje také Liberecký kraj, ČTK to řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu).

"Absolvovali jsme jednání na ministerstvu dopravy, kde jsme se snažili zvýšit povědomí o tom, že ta silnice je velice citlivá, a že to území Českého ráje může být velice negativně dotčeno tou konkrétní investicí. Shodli jsme se, že zapojíme i krajináře, externistu, který nám pomůže silnici přizpůsobit, tak aby významně nepoškodila okolní krajinu," řekl Klápště. Kraj se podle něj s ministerstvem dohodl, že projektant, který bude zpracovávat projekt přeložky I/35, bude brát v potaz i názor krajináře, na jehož financování se bude kraj podílet.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě nové rychlostní silnice mimo zástavbu se diskutuje už čtvrt století. Zvolenou variantu schválilo ministerstvo životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo loni v říjnu geotechnický průzkum, který by měl být hotov do konce letošního roku. Se zahájením stavby, která je rozdělená do čtyř úseků, se počítá v roce 2029, hotová by měla být v roce 2032.

Přeložka silnice I/35 bude navazovat na dálnici D35, která má být severní alternativou k přetížené dálnici D1. Úsek dálnice z Hradce Králové do Jičína by měl být hotový na konci roku 2028.

reklama