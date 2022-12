Přehled: Obchodování s povolenkami se dotkne dalších oborů, počet povolenek se sníží

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Výběr hlavních bodů předběžné dohody EU na zpřísnění fungování trhu s emisními povolenkami, na které se dohodli zástupci unijních zemí a Evropského parlamentu:

Obecně

- Hluboké reformy tvoří plán EU na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 minimálně o 55 procent proti úrovni z roku 1990. Do roku 2050 chce EU dosáhnout uhlíkové neutrality, což znamená, že se do ovzduší nebude vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat. Pokud firmy vypouštějí CO2, musejí si teď kupovat povolenky, což je má motivovat k tomu, aby vypouštěly méně škodlivin.

Zvýšené ambice nové předběžné dohody o emisních povolenkách:

- Do konce desetiletí by měly sektory zahrnuté do povolenkového systému, jako jsou producenti energií a energeticky náročné obory (ocelářství, stavebnictví a další), snížit škodlivé emise o 62 procent proti hodnotám z roku 2005, kdy evropský blok obchodování s emisemi zavedl. Předchozí cíl byl 43 procent.

- Do roku 2034 se nyní postupně zruší bezplatné certifikáty, které měly chránit evropské výrobce proti zahraniční konkurenci. Jejich omezování začne v roce 2026 (asi 2,5 procenta), v roce 2028 to bude deset procent, přibližně 48,5 procenta do roku 2030 a v roce 2034 zcela zmizí. Na druhou stranu, aby nebyli na světovém trhu znevýhodněni, bude do roku 2025 vyvinut mechanismus na podporu evropských výrobců vyvážejících do zemí mimo EU.

- K redukci emisí má zásadně přispět i postupné snižování počtu povolenek na trhu. Výrazný úbytek nastane v roce 2024, kdy bude staženo 90 milionů povolenek, o dva roky později to bude 27 milionů. Od roku 2024 by jejich počet měl klesat o 4,3 procenta ročně, od roku 2028 do roku 2030 pak o 4,4 procenta. Cena by se měla pohybovat kolem 100 eur za tunu.

Začlenění dalších oborů do systému emisních povolenek:

- Systém obchodování s povolenkami se bude výhledově nově vztahovat i na vytápění, na silniční a námořní dopravu, paliva a na spalovny odpadu.

- O zapojení odpadového hospodářství Evropská komise (EK) rozhodne do konce roku 2026. Výhledově počítá se zavedením v roce 2028, v případě nepříznivých podmínek v roce 2031.

- Emise z vytápění budov a silniční dopravy mají být v rámci nového povolenkového systému zpoplatněny od roku 2027, což je o rok později, než počítal původní návrh EK. Pokud by nadále trvaly současné vysoké ceny energií, zavedení povolenek by se odložilo do roku 2028. U vytápění budov bude cena za povolenky omezena na 45 eur za tunu minimálně do roku 2030.

- U námořní dopravy se počítá s postupným zaváděním od roku 2024 a plně bude zatížena podle velikosti lodí od roku 2026.

- Unie se dohodla na dočasné možnosti členských států osvobodit dodavatele od odevzdání povolenek do prosince 2030, pokud podléhají uhlíkové dani na vnitrostátní úrovni, jejíž úroveň je stejná nebo vyšší než aukční cena povolenek v EU. Pro malé dodavatele paliv budou zavedeny zjednodušené požadavky na monitorování a ověřování.

Sociální fondy na zmírnění dopadů změn

- Dopady reformy na spotřebitele jak z řad domácností tak i firem, jako je například růst nákladů na vytápění, by měl kompenzovat klimatický sociální fond, pro který se počítá s částkou 86,7 miliardy eur (téměř 2,1 bilionu Kč). Má financovat například investice do energeticky efektivnějších budov nebo do ekologičtější dopravy.

Uhlíkové clo

- Vyjednavači českého předsednictví a Evropského parlamentu se domluvili již v úterý na termínech zavádění a parametrech takzvaného uhlíkového cla. Nástroj je navržen jako doplněk unijního systému emisních povolenek a má srovnat cenu emisí pro zahraniční výrobce s tou uvalenou na firmy v EU. Poplatek, který mají při dovozu do EU hradit dodavatelé neekologicky vyráběného železa, oceli, hnojiv a dalších produktů, se začne postupně vybírat od roku 2026 v souladu s postupným rušením bezplatných povolenek v těchto odvětvích. Zpoplatnění emisí vyprodukovaných ve třetích zemích je klíčovou součástí unijní klimatické politiky, uvedl český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zdroj: ČTK; AFP; www.consilium.europa.eu

