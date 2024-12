Obec Biskupice na Svitavsku dokončila první z protipovodňových opatření

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obec Biskupice na Svitavsku dokončila první z adaptačních a protipovodňových opatření, takzvanou nádrž Žaběnec o rozloze téměř dvou hektarů. Význam bude mít zejména pro níže ležící území, a to jak kvůli tlumení povodňových průtoků, tak z hlediska vodního režimu krajiny. Na nákladech 8,5 milionu korun se jedním milionem podílel Pardubický kraj, uvedlo hejtmanství.Na vybudování nádrže obec požádala o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Podle starosty Dalibora Šebka budou práce v Biskupicích pokračovat. "Boční nádrž je prvním z připravených projektů. Následovat by mělo zkapacitnění mostů přes Biskupický potok v obci a nad obcí by měla do budoucna vzniknout suchá nádrž," uvedl Šebek.

Kvůli ochraně před povodněmi i zadržování vody v krajině Pardubický kraj před šesti lety založil Institut environmentálních výzkumů a aplikací, který se touto problematikou zabývá. Zatím se podařilo například dokončit protipovodňovou ochranu Štěnce, což je místní část Jenišovic na Chrudimsku. Osvědčila se při letošních zářijových záplavách.

Podle plánů institutu se revitalizace dočká také Banínský potok na Svitavsku, vrátí mu jeho původní přírodní podobu. Projekt počítá se zrušením současného koryta a vytvořením nového s meandry. Součástí plánů je také změna spádování nivy a vybudování mokřadních, nivních a vegetačních prvků.

Kromě toho se institutu podařilo například provést výsadby u cyklostezky z Jevíčka do Velkých Opatovic na Svitavsku či na polní cestě, která propojuje Luži s místní částí Radim na Chrudimsku.

reklama