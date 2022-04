Ochranáři: Krajina nezadržuje vodu kvůli napřímení vodních toků

František Dvořák 21.4.2022 02:18

Již dlouho jsem zde nediskutoval. Jsem již hodně starý, takže psaní již mi dělá určité potíže. Celý život jsem prožil na vesnici v zemědělství, okrajově si pamatuji ještě hospodaření sedláků před založením JZD. Mám 2 zemědělské školy, které jsem vystudoval za totality, kdy se ještě zemědělství na těchto školách vyučovalo. Dnešní situaci na těchto školách považuji za trochu odlišnou. Zajímavé je, že v r. 1989 bylo v polích vody dost a to ještě meliorace 100% fungovaly. Po 30 letech absolutní jejich neúdržby se pořád na ně stále budeme točit, dovolím si tvrdit, že už vodu neodvádí žádnou. V r. 1989 skončilo u nás zemědělství, začala se praktikovat pouze jeho jediná část, ta nejvíc přírodě škodlivá plantážnictví, využívání půdy, bez jejího řádného obhospodařování, tak jak to skutečně dělali naši předci a potažmo poté i komunisti. Došlo totálně k celoplošné degradaci půdy, která není schopna zadržet vodu. Doslova tragická je Jižní Morava. Obrovské lány zdegradované vysušené půdy, která již minimálně 25 let neviděla hnůj, což je dle zde většiny publikujících autorů velice škodlivé. Ale to byl jediný způsob jak naši předci udržovali její úrodnost. Stále budeme přemýšlet o tom, jak tuto půdu vrátíme zpět přírodě a potraviny budeme dovážet z druhého konce světa, kde přírodu devastujeme pro naší potřebu daleko více, než kdybychom na hospodařili na půdě naší. Ještě k tomu jsou to ty nesmyslné dopravní dlouhé dopravní tratě, o kterých je všeobecně známo, jak zatěžují prostředí. Jediný argument je to, že je to z dnešního pohledu lacinější, tento pohled vak nemusí dlouho vydržet. Pak se teprve budeme divit. Na a jsem u svého názoru, že ta lacinost je ten důvod, se kterým si právě příroda nedokáže poradit a mi se divíme třeba tomu, jaké je sucho. Jako pravý důvod já považuji to, že svým nehospodařením na polích a polohou, jsme dokola obklopeni horami, jsme se stali doslova komínem Evropy.

