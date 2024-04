Ochránci přírody hledají dobrovolníky na vytrhávání zplanělého borytu na Pálavě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Matt Lavin / Flickr Boryt se používal při barvení tkanin, získávalo se z něj modré barvivo, takzvané nepravé indigo. Na Pálavě ale zplaněl a začal se nekontrolovaně šířit, především na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína.

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava a Český svaz ochránců přírody ONYX hledají dobrovolníky na letošní takzvané borytobraní. Letos akce kvůli teplému jaru začne o měsíc dřív. Dobrovolníci na ní pod dohledem odborníků na ochranu přírody ručně vytrhávají boryt lékařský na svazích Děvína. Rostlina podle ekologů Pálavě výrazně škodí, protože vytlačuje cennou stepní flóru. Dobrovolníci proto boryt na jaře vytrhávají pravidelně.

Boryt se používal při barvení tkanin, získávalo se z něj modré barvivo, takzvané nepravé indigo. Na Pálavě ale zplaněl a začal se nekontrolovaně šířit, především na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína, kde vytlačuje například šalvěj etiopskou, pálavský klenot kosatec písečný nebo ozdobné kontinentální trávy kavyly. Na plochách s dominancí borytu neroste ze vzácných a ohrožených druhů téměř nic.

Letos ochránci přírody hledají dobrovolníky kvůli teplému jaru o měsíc dříve. První kvetoucí stepní druhy na Děvíně odborníci pozorovali už v únoru, například kosatce nízké tam začaly kvést už ve druhé polovině března. "První dubnový týden nakonec začal kvést také boryt, téměř shodně s řepkou na polích. Koneckonců jde o velmi příbuzné druhy. První trhání proto v tomto roce plánujeme už na polovinu dubna a dále pak operativně podle aktuálního vývoje populací borytu," uvedl botanik Správy CHKO Pálava Daniel Kadaš. Cílem je vytrhat pokud možno všechny rostliny borytu i s kořeny před dokvetením a dozráním semen.

Projekt na vytrhávání borytu trvá od roku 2019. Za tu dobu se podle ochránců podařilo zlikvidovat asi tři čtvrtiny rostlin borytu. Ještě před deseti lety boryt vytvářel husté zapojené porosty zdálky připomínající řepkové pole. V současnosti se na Děvíně boryt vyskytuje už jen nesouvisle, roztroušeně. Tím pádem se trochu změnil i způsob práce "vytrhavačů". Namísto pomyslného pletí borytového pole na jednom místě je potřeba skupiny nebo jednotlivce, aby boryt v terénu pečlivěji dohledávali, uvedl Kadaš.

Dobrovolníci se mohou hlásit na telefonním čísle 737 505 288. "Přivítáme větší skupiny i jednotlivce, práce není nijak těžká, zvládnou to i větší děti. Skupinám po práci nabízíme komentovanou exkurzi rozkvetlou Pálavou. Myslím, že je to výborná možnost pro organizace nejen z okolí, spojit dobrovolnickou práci například s teambuildingem a užít si tak jižní Moravu naplno. Dobrovolníci budou potřeba od poloviny dubna až do konce května," uvedla Ivana Mariánková, zaměstnankyně svazu ochránců přírody a vedoucí projektu LIFE South Moravia, která má likvidaci borytu na starost.

