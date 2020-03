Odstávka průmyslu a přepravy způsobená koronavirem zachrání miliony lidských životů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jose Oller / Flickr Razantní opatření, určená ve světě k omezení přenosu momentálně pandemického viru, mají řadu vedlejších efektů. Omezení letecké a hromadné přepravy či přeshraničního pohybu osob, zrovna tak jako odstávky v průmyslové výrobě, například snižují znečištění ovzduší. A tímto způsobem paradoxně šířící se infekce zachrání víc lidských životů, než kolik jich nejspíš zmaří. / Ilustrační foto

Píše o tom Forbes

Atmosférické znečištění si prý ročně vyžádá 48 000 lidských životů ve Francii, kolem 100 000 ve Spojených státech amerických a více než milion v Číně. Tvrdí to Světová zdravotnická organizace (WHO), která vyčísluje počet lidských obětí znečištěného ovzduší na celém světě na 7 milionů ročně. „Takže ač se to může zdát zvráceně podivné, v souvislosti se smrtící bilancí koronaviru jsme vlastně na konci dne a v lidských životech v plusu,“ říká François Gemenne, ředitel francouzské Université de Liège, institutu zabývajícího se studiem interakcí mezi změnami životního prostředí, politikou a lidskou migrací.

Stávající odhady možného počtu obětí koronaviru zůstávají do značné míry předmětem dohadů. „Asi nejdramatičtější předpovědi a projekce, které dosud byly zveřejněny, a to mimochodem příliš spěšně na to, aby mohly být ověřeny, hovoří o milionech,“ říká Gemenne. „Bavíme se tu ale o totálním celosvětovém součtu obětí, nikoliv o roční bilanci.“ Sám se přiklání k mnohem střízlivějším a nižším cifrám, které se blíží maximu chřipkové pandemie z roku 1957. Nezní to zrovna optimisticky, ale jeho první tvrzení stále platí: „Snížení znečištění ovzduší a zpomalení globální ekonomiky, stejně jako zvolnění tempa uvolňování skleníkových plynů, zachrání víc životů, než kolik si jich vezme koronavirus.“

Gemenne nabízí neotřelý pohled na věc, který rozšiřuje o zajímavou myšlenku. „Přijde mi, že žijeme ve fascinující době. Přesto nechápu, jak rychle se hotovíme k poměrně drastickým opatřením, zamezujícím šíření relativně málo letálního viru a přitom nejsme schopni stejně rozhodně zareagovat tváří v tvář mnohem smrtelnější hrozbě atmosférického znečištění. Co je vlastně na koronaviru tak zvláštního, že jsme schopni kvůli němu odstavit a zpomalit celý svět?“

