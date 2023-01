Odtajnění informací o vzorcích na Bečvě by mohlo objasnit, zda při vyšetřování někdo někoho nekryl, říká právník Petr Svoboda

Břetislav Machaček 10.1.2023 11:30

Zkuste si všichni počkat na soud a nehádejte se o něčem, o čem nemáte

potřebné informace a ani znalosti. Jedna bublina praskla včera a jak

to bylo některým jasné a nezpochybnitelné ! Ti samozřejmě zkritizují

i soud, ale to se nedá nic dělat, pokud někomu stačí víra a o pravdu nestojí. Hádáte se dva roky a co se změnilo v prevenci? Zhola nic a

když to přijde do sněmovny, tak se koukněte, kdo stojí o prevenci

a komu o kšefty. Pak možná přijdete i na to, proč k otravě došlo a

je mi jedno, kdo to zavinil. Zavinili to ti, kteří možné otravy

zákonem umožňují a nepředcházejí haváriím důkladným zabezpečením

výpustí před možnými úniky škodlivin. Jeden podnik retenční nádrže

před výpustí má, jiný nikoliv a rychlou neutralizací a průplachem

potrubí se pokouší z havárie vyvinit. U toho s nádržemi se stačí

kouknout na jejich rybí obsádku a na prvý pohled vidím, co a jak.

Jak jednoduché a relativně levné zařízení je obyčejná nádrž, přes

kterou musí odpadní voda protéci. Pročpak je jedna z firem odstavila?

Že by v nich ryby nepřežily ani normované množství vypouštěných jedů

a natož co teprve množství havarijní ?



