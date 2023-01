Řada státních orgánů na Bečvě nepostupovala tak, jak jim ukládá zákon, říká Stanislav Pernický

Pavel Hanzl 3.1.2023 10:59 Reaguje na Břetislav Machaček

Tu inkriminovanou neděli jsem byl doma a sledoval jsem celu záležitost on line. Bylo to v rozhlasu i na Netu, večer to bylo ve zprávách na ČT. Byly tam rozhovory s rybáři, vzorkaři, jeden předváděl, jak se to správně dělá. Ty vzorky bralo asi SEDM organizací, celkově jich bylo asi 140. Pracovník ČIŽP přebíral vzorky od rybářů, (později to popřel). Ostaní vzorky se "rozbily v autě", bo se často berou do petflašek.

V pondělí ráno ministr Brabec hlásil, že ten viník bude znám do pár hodin. A samozřejmě byl, Povodí Moravy udělalo rozbory a bylo to jasný, vše předalo PČR s tím, že je na to embargo a nesmí nic říci.

