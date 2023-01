Víme jenom to, jak se havárie na Bečvě určitě nestala, říká Jakub Hruška

Foto | Jakub Hruška Pokus se solankou začíná.

Začátkem prosince se v Poslanecké sněmovně konal seminář Dva roky záhad při vyšetřování havárie na Bečvě . Jedním z řečníků byl i přírodovědec Jakub Hruška, který na Bečvě provedl pokus se solankou, který měl vyvrátit oficiální vyšetřovací tezi.Podle ní se znečištění do řeky dostalo z areálu společnosti Energoaqua v Rožnově pod Radhoštěm. Kyanidy se tři a půl kilometru držely při pravém břehu a teprve pak se rozmíchaly do celé řeky a začaly trávit ryby.

Tuto verzi měl podpořit pokus soudního znalce Jiřího Klicpery s barvicí látkou, fluorosceinem. Podle Jakuba Hrušky je ale pokus Jiřího Klicpery zcela neprůkazný.

„My jsme použili metodu, která je známá víc jak sto let: do řeky jsme vypustili roztok chloridu sodného. Chlorid sodný je dobře rozpustný a má podobné chování jako kyanidy,“ vysvětluje Jakub Hruška. A dodává, že má jisté pochybnosti o tom, že otravu způsobily kyanidy.

„U rožnovské výpusti jsme vylili roztok 20 kg soli a stoupli jsme si pod první jez,“ popisuje průběh pokusu Hruška. „Vpravo u břehu jsem stál já, vlevo rybář Lukáš Gerla a na břehu stál rybář Stanislav Pernický, který zapisoval hodnoty, které jsme mu hlásili. Já a Lukáš Gerla jsme měli v ruce konduktometry, které měří vodivost vody. A čekali jsme, až roztok chloridu sodného přiteče.“

Měření probíhalo asi 800 metrů od rožnovské výpusti. Za hodinu a 40 minut po vylití roztoku se na konduktometrech začalo něco dít. „A na obou stranách řeky jsme měřili identické hodnoty, jak v proudnici vlevo, tak v tišině vpravo, koncentrace byly prakticky identické,“ shrnuje výsledky Jakub Hruška.

Trvalo hodinu dvacet minut, než mrak chloridů odtekl. „Už jen na těch 800 metrech se chloridy stihly rozprostřít jak na šířku toku, tak i podélně. Byl to prostě mrak, který nemohl žádnou rybu minout. Natož aby minul všechny,“ vysvětluje Jakub Hruška, v čem je oficiální vyšetřovací verze vadná.

Znalecký posudek se totiž opírá o to, že se jed mísil až po 3,5 km. „A my ověřili, že to v žádném případě není možné. Leda by na Bečvě přestaly platit chemickofyzikální zákony,“ tvrdí Hruška.

Foto | Jakub Hruška Konduktometr

Jeho závěr je, že toxiny zcela určitě nevytekly z rožnovské výusti.

Hruška připomíná investigaci Deníku Referendum, díky kterého bylo zjištěno, že v noci na neděli došlo v Deze k havárii na kaustifikační jednotce fenolů. „To dlouho nebylo známo ani policii, ani inspekci. Deza to pak označila ne za havárii, ale provozní událost. Látky, které z toho unikly, mohly být tím důležitým prvkem havárie,“ myslí si Hruška.

Otravu totiž podle něho nemusely nutně způsobit kyanidy. „Nejvyšší koncentrace kyanidů ve vzorcích je 0,36 mg/l, což nestačí k tomu, aby to při dalším ředění v toku vytrávilo tolik ryb,“ říká Jakub Hruška.

Jsou tu další varianty, z nichž Hruškovi nejpravděpodobnější připadá chlor či chlornan. „Lekce k průmyslové chemie říká, že oxidace organických sloučenin a kyanidů se v průmyslových podmínkách provádí chlornanem. A mohlo dojít k předávkování chlornanu, který se do řeky dostal v příliš vysoké koncentraci,“ uvažuje další možnosti Jakub Hruška.

Jak připomíná, rybáři na pach chloru upozorňovali, měli i nějaké zdravotní problémy, které chloru odpovídají. V řece se nalezly i poleptané ryby. „Nebylo jich moc, ale byly,“ říká Hruška.

Volný chlor byl podle Hrušky v několika vzorcích, v těch, kde se chlor nechal analyzovat. „Ale takových vzorků bylo hrozně málo,“ připomíná Hruška.

Foto | Jakub Hruška Naměřené výsledky.

Pokud byl v řece chlor, znamená to podle Hrušky, že ten, kdo havárii způsobil, o havárii věděl a snažil se jí sanovat. „Je tedy někdo, kdo ví, jak to celé bylo,“ myslí si Jakub Hruška.

„A vůbec se vzorky neanalyzovaly na fenoly. Takže nemáme žádnou informaci, jestli fenoly v řece byly či nebyly,“ říká Jakub Hruška.

Jakub Hruška pak na adresu obviněné společnosti Energoaqua konstatuje, že na základě předložených důkazů nemůže žádný soud společnost odsoudit. „Obžalovaný to nespáchal, ale viníka jsme nenalezli. Takže to nejspíš bude jako podle vtipu kreslíře Miroslava Kemela, že Bečva spáchala sebevraždu,“ uzavřel Hruška.

