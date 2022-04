OPEC: Výpadek dodávek ruské ropy by mohlo být téměř nemožné nahradit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sankce uvalované na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu by mohly vést k jednomu z největších výpadků dodávek ropy v historii, který by bylo téměř nemožné nahradit z jiných zdrojů. Představitelům Evropské unie to podle agentury Reuters sdělila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Představitelé EU a kartelu OPEC jednali ve Vídni v době, kdy EU zvažuje uvalení embarga na ruskou ropu. "V důsledku současných i budoucích sankcí a dalších dobrovolných opatření bychom mohli přijít o více než sedm milionů barelů ruské ropy denně," uvedl generální tajemník kartelu Mohammad Barkindo podle kopie projevu, ke které získala přístup agentura Reuters. "Vzhledem k současnému výhledu pro poptávku by bylo téměř nemožné takovouto ztrátu nahradit," dodal.

Nejmenovaný představitel Evropské komise agentuře Reuters sdělil, že EU na včerejším jednání zopakovala výzvu ke zvyšování těžby ropy, které by pomohlo omezit růst cen suroviny, jež se minulý měsíc vyšplhaly až na 14letá maxima. EU podle tohoto představitele rovněž zdůraznila, že kartel OPEC má zodpovědnost za udržování rovnováhy na ropném trhu.

EU se minulý týden dohodla na zákazu dovozu ruského uhlí a podle některých unijních představitelů by nyní mohla být na řadě také ruská ropa. Dovoz ruské ropy již zakázaly Spojené státy, Kanada a Austrálie, tedy země, které jsou na dodávkách energetických surovin z Ruska méně závislé než Evropa, upozornila agentura Reuters.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell dnes uvedl, že všechny země EU omezují závislost na ruském plynu a ropě, na okamžitém ukončení jejich dovozu požadovaném Ukrajinou i některými unijními státy se však neshodují.

