Ostravská univerzita vyzvala vládu, aby znovu zvážila usnesení ke kanálu Dunaj-Odra-Labe

Břetislav Machaček 7.10.2020 11:27

I dnes na Seznamu je opět uvedena účelová lež o rozbagrování a zabetonování

Hraničních meandrů Odry u Bohumína. Přitom v žádných plánech o tom není ani zmínka. Jsou v jednání dvě trasy obchvatu těchto meandrů a to jeden starší,

dražší a delší obloukem přes Šunychl a Kopytov a novější přímý, levnější

a kratší po nezastavěném území na polské straně. Musím se pozastavit nad

všemi náhle vyrojivšimi se nepravdivými informacemi záměrně matoucími

neinformovanou veřejnost a to nejen z pera aktivistů, bulvárních novinářů

a už bohužel i pedagogů a akademiků. Je vidět, že lež není cizí nikomu

z nich a je mi z toho velice smutno. Mi až tak o ten kanál nejde, neboť

se ho nedožiji a ani z něho nebudu už nic mít, ale lež a polopravda mě

vytáčí a tak ji nemohu jen tak nechat bez povšimnutí. Pokud budeme takto

neustále manipulováni různými lháři, tak nikdy nebudeme moci cokoliv

rozhodnout správně. Vidím, že lež je čím dál tím více mnohými preferována před pravdou. Je mi tak z toho velmi smutno, jak až byly pošlapány hesla z dob Listopadu 1989 o lži a nenávisti. Obávám se tak, že to nebylo míněno

už tehdy upřímně.

