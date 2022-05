Peruánský rolník žaluje německou společnost RWE kvůli tání ledovců

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Klimatičtí experti a zástupci německého soudu tento týden přijeli do peruánských And, aby posoudili stížnost tamního zemědělce, který žaluje německou energetickou společnost RWE. Viní ji z podílu na globálním oteplování, které způsobuje tání ledovců, a ohrožuje tak jeho domov. Informovala o tom agentura AFP, podle níž by případný verdikt v tomto procesu mohl být světovým precedentem.

"Chceme, aby firma RWE byla zodpovědná za škody na životním prostředí," řekl AFP jedenačtyřicetiletý Saúl Luciano Lliuya, který pracuje i jako turistický průvodce a jehož zastupuje advokátka nevládní organizace Germanwatch.

Lliuya se obává, že tání ledovců může způsobit záplavy, jako se to stalo v roce 1941. Tehdy se tamní ledovcové jezero Palcacocha vylilo z břehů a zaplavilo okolí i město Huaraz, kde nyní žije na 150 000 obyvatel. Neštěstí si vyžádalo podle různých zdrojů dva až pět tisíc obětí.

Cestu expertů a zástupců německé justice nařídil regionální soud z německého města Hamm, k němuž se Lliuya odvolal poté, co soud nižší instance v Essenu jeho žalobu proti RWE zamítl. "Doufáme, že totéž udělá odvolací soud," řekl AFP mluvčí RWE Guido Steffen. Podle něj soud v Essenu shledal, že žaloba nemá právní základ a není v souladu s německým občanským právem.

reklama