Petici proti lanovce v Brně vnímá radní pro dopravu jako začátek dialogu

Foto | Petr Pařil / Petr Pařil / ČSO Brněnské nocoviště je v zimě domovem pro 15 tisíc jedinců havranů a kavek.

Petici proti výstavbě lanovky z brněnských Pisárek k univerzitnímu kampusu v Bohunicích dnes projednali zastupitelé města. Podepsalo ji téměř 5900 lidí, z toho více než 3000 žije v Brně, řekl na zasedání předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO) Jan Sychra. Radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) to označil za "začátek dialogu", žádné usnesení nicméně zastupitelé nepřijali.Několik odpůrců investice za asi 950 milionů korun dorazilo na zasedání s transparenty a ptačími maskami, a to přímo z Dominikánského náměstí, kde před magistrátem na protest nocovali.

Signatáři petice považují výstavbu lanovky z dopravního hlediska za zbytečnou. Podle nich by také nevratně poškodila les na pravém břehu Svratky, ohrozila život desítek chráněných druhů ptáků a dalších živočichů a způsobila zánik jediného velkého nocoviště havranů a kavek na jižní Moravě. "Vliv na životní prostředí nebyl náležitě posouzen. Neznáme ani argumenty potvrzující ekonomický smysl lanovky," uvedl Sychra.

Kratochvíl poznamenal, že lanovky vznikaly a vznikají v mnoha chráněných oblastech. "Investoři se tam jistě museli setkat s ochranáři a splnit jejich požadavky. Věřím, že dokážeme najít cestu i v Brně. Vnímám to jako začátek dialogu, rád si sednu ke společnému stolu," řekl radní.

Opoziční zastupitelka Jasna Flamiková (Zelení) navrhla usnesení, na základě kterého by Kratochvíl zorganizoval veřejné projednání s představením analýz ohledně stavby. Zastupitelé jej ale nepřijali. Odhlasovali pouze, to, že petici berou na vědomí.

Brněnský dopravní podnik získal pravomocné stavební povolení letos na jaře. Obhájci lanovky argumentují v její prospěch obecně tím, že do kampusu a okolí přijíždí denně hodně lidí. Lanovku by mohli využívat ti, kteří budou přijíždět na akce do multifunkční haly vedle pisárecké vozovny. ČSO podala proti povolení stavby žalobu, které Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek. Až do jeho rozhodnutí, jež by mohlo padnout v druhé polovině září, brněnský dopravní podnik nemůže v přípravě stavby pokračovat.

