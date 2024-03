Pod zámkem Jezeří u paty Lomu ČSA by mohl být dům přírody

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hadonos / Wikimedia Commons Pohled na zámek Jezeří a Důl ČSA v Mostecké pánvi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pod zámkem Jezeří u paty rozsáhlého Lomu ČSA na Mostecku zřejmě vznikne odhadem za několik desítek milionů korun Dům přírody Krušných hor. Cílem projektu, který funguje i jinde po republice, je vzdělávat veřejnost o přírodě a částečně také historii místa, kde se objekt nachází. Krušnohorský dům chce nabídnout kromě jiného informace o pohnuté historii, kterou si lokalita prošla. Upozorní třeba na zaniklou obec v podzámčí - Albrechtice. Novinářům projekt představili ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) František Pelc a starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Dům by měl stát v prostředí národní přírodní rezervace Jezerka a budoucí národní přírodní památky Lom ČSA. Místo pro jeho výstavbu bylo zvolené i kvůli záměru vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Hladík ČTK řekl, že by si přál, aby CHKO byla vyhlášena co nejdříve. Pokračují jednání s dotčenými obcemi. Hladík podotkl, že starosta Horního Jiřetína se starostkou z Litvínova přišli s myšlenkou, že unikátní bučiny, kvůli kterým by měla CHKO především vzniknout, by mohly být i součástí dědictví UNESCO.

"Horní Jiřetín by měl být tím investorem. Samozřejmě, my jako ministerstvo životního prostředí třeba z operačního fondu spravedlivá transformace bychom chtěli doručit finanční prostředky na to, aby tu taková infrastruktura mohla vzniknout," uvedl Hladík.

Starosta ČTK řekl, že by pak trvalo 3,5 roku, než by se dům přírody postavil, protože je to jednou z podmínek dotace. Podle něj je místo, kde by měla stavba vzniknout, na rozhraní světů. "Je to na rozhraní bývalé těžební oblasti, Krušných hor a zámku Jezeří. Má to symbolický význam, ale i ten praktický," uvedl Buřt. Domy přírody informují veřejnost a navštěvují je žáci a studenti. "Bude to mít velký význam vůbec pro pochopení naší oblasti," řekl Buřt.

AOPK provozuje 11 domů přírody. Většinou jsou na území CHKO či u jinak významných oblastí. Pelc uvedl, že výstavba i provoz budou náročné. Subjekty nicméně dostávají od ministerstva či AOPK na provoz prostředky. Projekt chce finančně podpořit i Ústecký kraj.

reklama