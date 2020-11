Policie kvůli otravě Bečvy kyanidy provádí vyšetřovací pokus

Pavel Hanzl 17.11.2020 21:30 Reaguje na Miroslav Vinkler

Tyhle tanečky jsou naprosto komické hlavně proto, že policie má už dávno rozbory vody ze všech vyústí a jasnš ví, odkud to do řeky vyteklo.

Samozřejmě neví, kdo to tam nalil, ale odkud to jasné je a veřejnost vlastně nic jiného vědět ani nechce.

Těmito taškařicemi prostě stále dokola jen dokazují, že je to z DEZY a lidé si z nich dělají jen čurinu. To jsme to někam dopracovali, ach jo....

