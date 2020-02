Poselství nejhoršího klimatického scénáře se už přežilo, je třeba ho aktualizovat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Igor Zh. / Shutterstock Klimatické změny jsou současně reálnou hrozbou i výzvou k řešení. To, jak k nim budeme přistupovat, je silně ovlivněno volbou možného scénáře budoucího vývoje. / Ilustrační foto

Klimatické změny jsou současně reálnou hrozbou i výzvou k řešení. To, jak k nim budeme přistupovat, je silně ovlivněno volbou možného scénáře budoucího vývoje. A jak píše Nature , ten nejčernější a dosud médii nejvíce propagovaný scénář, je už momentálně krajně nepravděpodobný.

Už více než před deseti lety řešili klimatologové a další odborníci z IPCC (Mezivládní panel pro změny klimatu), jak veřejnosti co nejlépe popsat efekt emisí na klima planety Země v budoucnosti. Po zralé úvaze se rozhodli pro vytvoření čtyř základních scénářů, které by odrážely základní souvislosti a důsledky nárůstu skleníkových plynů. Dali jim poněkud nepřitažlivý název, a to Reprezentativní směry vývoje koncentrací (RCP).

I když odbornému pozadí této problematiky třeba ne plně rozumíte, o dvou scénářích RCP jste už jistě mnohokrát slyšeli. První, takzvaný RCP2.6, popisuje svět, jak jej nyní známe, za předpokladu, že by se podařilo udržet nárůst globální teploty pod 2 °C, vztaženo k předindustriálnímu období. A druhý scénář, označený RCP8.5, popisuje slušně řečeno nejhorší možnou, neoptimistickou variantu. Svět v klimatickém rozvratu, ve kterém v roce 2100 bude průměrná teplota až o 5 °C vyšší.

Od nejlepšího po nejhorší

Byl bych sám nerad vytahán nějakým klimatologem za ucho za příliš hrubé zjednodušení komplikované problematiky. Ale snad nebudu přehánět, když řeknu, že onen zmíněný dvoustupňový scénář RCP2.6 se nyní snažíme, například s pomocí plnění Pařížské dohody, víceméně dodržet a naplnit. Abychom se, pokud možno, vyvarovali katastrofického scénáře RCP8.5 Který někdy bývá poněkud nesprávně označován jako „business as usual“. Proč? Popisuje svět budoucnosti, který v minulosti kompletně ignoroval varování a rizika klimatických změn. Svět, který neuspořádal Pařížskou dohodu a nesplnil její vize, kde se nikdo vážně nezajímal o energetickou efektivitu spotřebičů a budov, kde bylo zapotřebí enormního nárůstu výroby energie a tato energie pocházela s drtivou převahou z fosilních, neobnovitelných zdrojů. V čem je problém?

Na to právě upozorňují klimatologové Zeke Hausfather a Glen P. Peters ve stati, kterou uveřejnil Nature. Oba odborníci totiž zmiňují, že varovný a odstrašující potenciál nejhoršího možného vývoje, tedy scénář RCP8.5, už hezkých pár let nepopisuje pravděpodobnou budoucnost. Stal se z něj takový vděčný, ale poněkud nevěrohodný bubák. Často z něj vychází média, která se snaží zesílit poselství o nezbytnosti boje proti klimatickým změnám.

Hausfather a Peters nerozporují význam důležitosti boje proti antropogenní změně klimatu, ale varují před tím, že RCP8.5 popisuje až ten nejzazší extrém, přičemž stávající vývoj se ubírá jiným směrem, blíže k o něco „optimističtějším a realističtějším“ scénářům (RCP4.5 a RCP6.0). Ano, i zvýšení průměrné globální teploty o 3 °C by nám všem způsobilo dalekosáhlé problémy. Ale ne takové, jaké jsou připisovány scénáři RCP8.5.

Černý svět s černými emisemi

V čem jsou hlavní nedůslednosti tohoto klimatického katastrofického scénáře? Počítá například do roku 2100 s pětinásobným zvýšením spotřeby uhlí. Jenže to by ani ve světě, který by varování klimatologů zcela ignoroval, nebylo možné. Když už ne z jiného důvodu, tak proto, že tolik uhlí na světě k dispozici nemáme. RCP8.5 také vychází z téměř definitivní absence podílu obnovitelných zdrojů energie v národních mixech. Jenže ono jich rapidně přibývá. Stávají se konkurenceschopnější, efektivnější. A čistá energie do budoucna prostě bude levnější a tudíž žádaná, bez ohledu přijatou klimatickou politiku. Najdou se samozřejmě skalní zastánci RCP8.5, kteří například vidí neodhadnutelný zdroj emisí v tajícím permafrostu.

Přesto Hausfather a Peters říkají, že stávající vývoj změn je bližší spíše těm optimističtějším, ne až tak extrémním scénářům. A bylo by prý vhodné se při prezentaci/medializaci problematiky klimatu raději nedržet hned toho nejdivočejšího a nejčernějšího obrazu, namalovaného jen černými pastelkami. Doslova tvrdí: „Musíme přestat ukazovat ten nejhorší možný scénář jako současně ten nejpravděpodobnější.“

Rozhodnutí ve spěchu nepatří k nejlepším

Proč? Důvodů je celá řada. Protože z RCP8.5 vychází chiliasmus (víra v konec světa) falešných ekologických proroků. Zdánlivá nevyhnutelnost toho nejhoršího nás nutí ke ztrátě rozvahy a spěchu, ve kterém se rozhodujeme pro ne-optimální řešení. Pozitivní zápal pro věc může vymizet, když slibovaný konec světa nenastane. A zrovna tak může neutuchající medializace „té nejhorší“ budoucnosti vést k defétismu, poraženectví. Tedy smíření se s faktem, že jsme bezbranní a nemůžeme s klimatickou změnou vlastně vůbec nic udělat. Pro ty, kteří teď potřebují činit rozhodnutí, je volba vhodného scénáře zásadní. Pokud se nechají svést strašákem, mohli by ve snaze nalézt to nejlepší vhodné řešení nehezky přestřelit.

Jak doplňuje Radin Tolasz, klimatolog a expert WMO pro klimatická data a databáze a český zástupce IPCC: „Aktuální závazky vyplývající z Pařížské dohody mají však k jeho naplnění daleko a bude nutné národní závazky zpřísnit.“ Rizika vyplývající z klimatických změn jsou reálná, vyžadující naléhavou, urgentní akci. Přijatá opatření by ale měla odpovídat reálnému vývoji situace a mělo by být zmíněno, že scénář RCP8.5 je momentálně nepravděpodobný. Samozřejmě, nemáme vyhráno, boj pokračuje.

