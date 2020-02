Právník, který na Chevronu vysoudil 18 miliard dolarů za škody na amazonských pralesích, sedí v domácím vězení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook.com Steven Donziger byl vedoucím týmu advokátů, kteří vedli s firmou Chevron dlouhou právní bitvu o náhradu škod, které zůstaly po těžbě ropy v ekvádorském regionu Lago Agrio. Tady společnost Texaco, kterou později Chevron koupil, těžila od roku 1967 ropu. Případ se proslavil jako „Amazonský Černobyl“.

Příběh právníka, který více než 25 let zastupoval farmáře a původní obyvatele amazonského pralesa ve sporu s ropnou společností Chevron-Texaco, je pozoruhodný co do dějových zvratů. Steven Donziger, který vedl desítky let boj s ropnou korporací Chevron kvůli ničení životního prostředí v Jižní Americe, byl loni v srpnu odsouzen k domácímu vězení. Byl to zatím poslední ze soudních rozsudků, které se na něj sesypaly jako důsledek toho, že se postavil jedné z nejmocnějších ropných společností. „Snaží se mě zničit,“ komentoval to právník pro zpravodajský server The Intercept , kde o případu psala Sharon Lerner.Donziger byl vedoucím týmu advokátů, kteří vedli s firmou Chevron dlouhou právní bitvu o náhradu škod, které zůstaly po těžbě ropy v ekvádorském regionu Lago Agrio. Tady společnost Texaco, kterou později Chevron koupil, těžila od roku 1967 ropu. Případ se proslavil jako „Amazonský Černobyl“.

Donziger se svými kolegy soud po osmnáctiletém sporu vyhráli. Chevron byl v roce 2011 uznán odpovědným za rozsáhlou kontaminaci v ekvádorské Amazonii a měl uhradit 18 miliard amerických dolarů za škody, které na místě napáchal.

Soudní vítězství, které v roce 2011 proletělo médii a sám Donzinger ho nazval historickým, si ale žalobci nevychutnali dlouho. Chevron okamžitě oznámil, že rozsudek odmítá a náhradu škody nezaplatí. A zahájil právní protiúder. Jeho cílem bylo nejen zrušit úhradu škod, ale i zničit ty, kdo se proti ropné společnosti postavili.

Co to znamenalo pro Stevena Donzigera?

Důsledek právních protikroků byl drtivý. Donziger byl vyloučen z advokátní komory a jeho účty byly zmrazeny, jeho byt je v zástavě, čelí závratným pokutám a nesmí vydělávat peníze. A aby toho nebylo málo, v srpnu 2019 byl odsouzen k domácímu vězení a byl mu zabaven pas.

Donzigerův případ je plný právních zvláštností. Domácí vězení je například trest za to, že právník odmítl vydat soudu svůj telefon a počítač. K tomuto kroku ale nikdy nemuselo dojít, pokud by se v celém případu neodehrála celá řada zvláštních rozhodnutí.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Caroline Bennett / Rainforest Action Network Po těžbě ropy v ekvádorském regionu Lago Agrio zůstalo volně obrovské množství surové ropy a toxického odpadu.

Spor mezi Donzigerem a Chevronem byl sice občanskoprávní, ale soudce Lewis A. Kaplan, který řízení od roku 2011 předsedal, označil nevydání telefonu a počítače za pohrdání soudem a podal proti Donzigerovi obvinění. Příslušný newyorský soudní okrsek za to ale odmítl Donzigera trestně stíhat, a tak soudce Kaplan přidělil soudní stíhání soukromé právní firmě. Tento krok prakticky nemá v americkém soudním právu precedens . Firma, kterou Kaplan k soudnímu stíhání zvolil, má pravděpodobně vazbu na společnost Chevron.

Soudce Kaplan kromě toho obešel standardní proces, kdy jsou případy soudcům náhodně přidělovány, a sám vybral soudce, kterého znal. Právě tento soudce, Loretta Preska, odsoudil Donzingera k domácímu vězení a odevzdání pasu.

Čím si to vše Donzinger zasloužil?

Právní bitva proti Chevronu začala v roce 1993, kdy Donzinger spolu s dalšími advokáty podali v New Yorku hromadnou žalobu na společnost Texaco. Více než 30 000 farmářů a původních obyvatel Amazonie žalovalo ropný koncern kvůli zdevastovanému prostředí, které za sebou nechala těžba ropy v oblasti Lago Agrio.

Chevron trval na tom, že Texaco za sebou po těžbě „uklidilo“, a pokud v oblasti nějaké znečištění zůstalo, zodpovídá za něj ekvádorská národní ropná společnost, která se na těžbě rovněž podílela.

Soudní spor byl z New Yorku přesunut na žádost Chevronu do Ekvádoru, kde jsou podle advokátů společnosti soudy nepředpojaté a spravedlivé. Výsledek byl neočekávaný. V roce 2011, po osmnácti letech, rozhodl ekvádorský soud v neprospěch Chevronu a nařídil mu uhradit 18 miliard amerických dolarů na kompenzacích. Tato částka byla později snížena na 9,5 miliard dolarů.

Byl to výsledek, který překvapil zřejmě i Chevron. Přestože rozsudek následně potvrdil ekvádorský nejvyšší soud, ropný koncern dal okamžitě najevo, že ho plnit nebude. Namísto toho stáhl ze země všechno své jmění, takže Ekvádor neměl, jak vysouzenou kompenzaci získat.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Caroline Bennett / Rainforest Action Network Nejvíce zdrcující je celá právní sága kolem Chevronu pro amazonské žalobce, kteří nikdy nedostali peníze, které jim byly v rozsudku přisouzeny. Mají nadále kontaminovanou vodu a půdu miliony litrů surové ropy a biliony litrů toxického odpadu, kterou za sebou těžba ropy zanechala.

Ten samý rok zahájil Chevron právní bitvu proti Donzingerovi. Nařkl ho z toho, že zorganizoval vyděračský plán proti Chevronu a zažaloval ho o uhrazení újmy v hodnotě 60 miliard dolarů. Dva týdny před procesem Chevron stáhl veškeré finanční nároky s tím, že se bude soustředit jen na osobní rovinu sporu – ochranu před spinknutím, které proti Chevronu měl Donzinger organizovat. K upuštění od finanční roviny sporu mohla přispět skutečnost, že občanskoprávní spory od určité výše částky v USA rozhodují porotci, nikoli pouze soudce.

Ve sporu tedy rozhodovala pouze jedna osoba, soudce Kaplan. Ten v roce 2014 prohlásil ekvádorský rozsudek proti Chevronu za neplatný, protože byl získán prostřednictvím závažného podvodu , a shledal Donzingera vinným z vydírání, organizování vydírání, podvodu, praní špinavých peněz, bránění spravedlnosti a ovlivňování svědků.

Rozhodnutí bylo založeno především na svědectví ekvádorského soudce Alberta Guerry, který tvrdil, že ho Donziger během soudního řízení v Ekvádoru podplatil a rozsudek si objednal.

Guerra byl ale kontroverzní svědek. Chevron se s ním před jeho svědectvím setkal více než padesátkrát, zaplatil mu stovky tisíc dolarů a zařídil jemu a jeho rodině přestěhování do USA, spolu s velkorysým měsíčním kapesným, které dvacetkrát převyšovalo jeho plat v Ekvádoru.

V roce 2015 Guerra přiznal , že v procesu proti Donzingerovi lhal a opakovaně změnil výpověď. Stalo se tak během mezinárodního arbitrážního řízení, které Chevron zahájil proti ekvádorské vládě. Ta podle Chevronu porušila systém ochrany investic, a má tedy ropné společnosti zaplatit mnohamiliónové kompenzace. (Ostatně, tuto arbirtáž Chevron vyhrál.)

Reakce na změnu výpovědi ekvádorského soudce Guerry ale byly slabé. Podle vyjádření Chevronu to nic nezměnilo na podstatě svědectví. Podle soudce Kaplana by soud došel k úplně stejným závěrům i bez svědectví Alberta Guerry. Podle Donzingerových právníků ale Guerrovo přiznání úplně podkopalo jeho původní narčení z podplácení, které Donzinger sám od začátku odmítá.

Protože arbitrážní řízení se ale odehrálo až po procesu s Donzigerem a odvolací soud odmítl vzít v úvahu nové informace, byl Donzinger shledán vinným z obvinění Chevronu.

Pokud by byl Donzinger trestně stíhán za podvod, proces by rozhodovala porota a ta by musela zvážit věrohodnost Guerry jako svědka. Jeho případ byl ale občanskoprávní, a tak o věrohodnosti klíčového svědka rozhodl soudce Kaplan. A ten se rozhodl mu věřit.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Caroline Bennett / Rainforest Action Network Surová ropa v otevřené odpadní jámě, kterou za sebou nechala ropná společnost Chevron-Texaco v ekvádorském amazonském pralese nedaleko Lago Agrio.

A tohle rozhodnutí je zřejmě ústředním prvkem v sérii soudních proher, které Donzinger následně utrpěl. „Vše se to odehrálo na základě to, že soudce Kaplan věří výroku soudce Guerry. Pokud ale nevěrohodné svědectví Guerryho odstraníte, všechna ostatní obvinění zmizí s tím. Nestaly by se,“ pronesl na adresu soudního procesu advokát a profesor práva na Harvardu Charles Nesson.

Nesson a další právní experti vyjádřili názor, že soudce Kaplan má pro Chevron slabost, což je patrné například z jeho výroku, že Chevron je „společnost, která má podstatný význam pro naši ekonomiku, zaměstnává tisíce lidí po celém světě a dodává nám výrobky včetně benzínu, topného oleje a dalších paliv a maziv, na nichž všichni z nás každý den závisíme.“

Co znamená právní spor pro Amazonii?

Nejvíce zdrcující je celá právní sága kolem Chevronu pro amazonské žalobce, kteří nikdy nedostali peníze, které jim byly v rozsudku přisouzeny. Mají nadále kontaminovanou vodu a půdu miliony litrů surové ropy a biliony litrů toxického odpadu, kterou za sebou těžba ropy zanechala.

Co znamená právní spor o Amazonii pro svět?

Právní spory s advokátem Donzigerem mají zřejmě sloužit jako odstrašující příklad. Precedens, který by soudní rozhodnutí o odpovědnosti za znečištění přineslo, by pro ropný průmysl mohlo mít dalekosáhlé a nepříjemné důsledky.

Snaha čelit klimatické krizi bude zřejmě vyžadovat konfrontaci velkých znečišťovatelů stále častěji. „Jedna z nejúčinnějších věcí, kterou mohou klimatičtí aktivisté udělat, aby změnili systém, je nenechat Chevron vyváznout s tím, že může beztrestně znečišťovat země jako je Ekvádor, Nigérie a další,“ okomentoval Donzigerův případ Rex Weyler, environmentální právník a jeden ze spoluzakladatelů Greenpeace International. Podle něj by tenhle případ měl vyvolat mnohem větší pobouření a pozornost, než se doposud dělo.

