Pražské vodovody doporučují nenapouštět bazény vodou ze sítě, ale z cisterny

Kvůli napouštění bazénů vodou z veřejné vodovodní sítě hrozí mimo jiné pokles tlaku v síti. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) proto doporučují zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisterny. Za poplatek zamíří cisterny od PVK na místo, které zákazníci určí, sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

"Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody," uvedl Mrázek.

Možným nebezpečím je podle mluvčího také pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů vody. Bez rizika není ani napouštění bazénu z vlastní studny, v takové vodě mohou být nežádoucí látky a těžké kovy.

Nabídku cisteren zajišťuje pro PVK společnost Česká voda - Czech Water. Ceny za cisternu o objemu devět metrů krychlových se pohybují od 1940 do 4200 korun bez DPH podle toho, jak daleko musí cisterna jet. Podrobný ceník je na webu PVK.

V případě, že se lidé přesto rozhodnou bazén napouštět z veřejného vodovodu, by podle PVK měli bazén napouštět před začátkem sezóny nejlépe ve všední dny od 21:00 do 5:00 hodin. Také by měli nechat téct vodu pomalu, aby zamezili poklesu tlaku ve vodovodní síti a zakalení vody.

PVK zásobují vodou zhruba 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208 000 obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahuje 4415 kilometrů a délka kanalizační sítě včetně přípojek 4720 kilometrů. Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a Praha v ní vlastní 49procentní podíl akcií.

