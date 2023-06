Před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech má být nové pítko, které postupně poroste

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech má stát nové pítko, které se bude postupně rozrůstat s tím, jak se na něm bude usazovat vřídlovec. Návrh Oldřicha Moryse doporučila jako vítězný odborná komise v architektonicko-sochařské soutěži na pitný stojan před Vřídelní kolonádou. Objekt nazvaný Krasavec uspěl v soutěži z 25 posuzovaných návrhů, řekl karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

Název odkazuje na krasové jevy, při kterých se působením vody a oxidu uhličitého mění vápenec na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý, který se pak na vzduchu znovu mění v uhličitan vápenatý. V Karlových Varech touto přeměnou vzniká vřídlovec, což je aragonit obohacený železitými složkami.

A právě rychlého usazování této usazeniny chce Morys využít při tvorbě artefaktu, který má zdobit prostor před vstupem do Vřídelní kolonády. Jedinečností bude, že výsledek nebude mít nikdy konečný tvar, a tak se návštěvníci města mohou vždy po nějaké době podívat, jak se rostoucí hmota vřídlovce mění.

"Ten Krasavec vychází z principu usazování sedimentu ve vřídelní vodě. Bude vytvořena nerezová konstrukce, ze které bude stékat vřídelní voda, a jak se bude usazovat, tak se finální objekt bude postupně měnit a ve výsledku by měl být okolo čtyř metrů vysoký," řekl Bursík.

Nyní by měla podle Bursíka následovat práce na technické dokumentaci, která by měla stanovit, jak pítko vytvořit, aby fungovalo podle plánu autora návrhu. Pak bude město hledat možnosti financování. Pítko by podle odhadů mělo stát přes dva miliony korun.

Nové pítko má stát zhruba na místě, kde kdysi stála socha Jurije Gagarina, podle kterého se kolonáda, postavená v 70. letech minulého století nejdřív jmenovala. Socha sovětského kosmonauta na počátku 90. let skončila na karlovarském letišti. Před Vřídelní kolonádou byl také donedávna provizorní výtrysk Vřídla v době, kdy se vřídelní síň kolonády rekonstruovala. Mnohatunový betonový talíř, do kterého padala vřídelní voda, je nyní v depozitu města a hledá se pro něj uplatnění. Využití jako symbolu lázeňské města u příjezdu od Prahy zamítla dopravní policie.

reklama