Přerov chce studii, jak zmírnit dopady klimatických změn

Přerov si chce nechat zpracovat studii, díky které by město mělo lépe čelit změnám klimatických podmínek. / Ilustrační foto

Přerov si chce nechat zpracovat studii, díky které by město mělo lépe čelit změnám klimatických podmínek. Radní schválili podání žádosti o dotaci. Materiál by měl být zaměřený na opatření zmírňující dopady extrémního horka, sucha, přívalových dešťů, vichřic či bleskových povodní. Sdělil to přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Studie by podle něj měla městu nabídnout podněty a praktické rady pro roky 2021 až 2030. "Ke zpracování místní strategie už přistoupila některá moravská a česká města. My se k nim chceme přidat, protože považujeme za rozumné být připraveni. Zajímají nás konkrétní a efektivní opatření ke zmírnění dopadu klimatických podmínek. Všechno to, co by Přerovanům mohlo zlepšit život v místě jejich bydliště," uvedl Měřínský.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Na vypracování strategie by Přerov mohl získat až půl milionu, přičemž spoluúčast města by byla desetiprocentní. Pokud radnice dotaci obdrží, tak bude hledat odbornou firmu. Experti pak přímo ve městě navrhnou řešení, která mohou zmírnit dopady klimatických změn.

"Máme o dokument zájem i proto, že se v posledních letech potýkáme v souvislosti s horkým počasím s problémy v objektech škol, školek, ale také pečovatelských a seniorských domovů. Ale nejde jen o budovy pro děti a seniory, ale o celkové zlepšení prostředí pro všechny generace," uvedl primátorův náměstek Petr Kouba (ODS).

