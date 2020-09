Princ Charles vyzval k činům v boji s klimatickými změnami

Michael Rada 21.9.2020 14:35

Jen drobnou poznámku. K tomu samému vyzval i syn prince CHarlese, princ William v doprovodu své žeby a siry Davida Attenburough a to 31.12.2019, kdy vyhlásili THE EARTHSHOT PRIZE, tedy dekádu změn a novou "Nobelovu cenu udržitelnosti". Za těch 9 měsíců, celá medii sledovaná akce neměla ani jeden update a to včetně stránky, která visí v původní podobě na internetu. https://earthshotprize.org/

Odpovědět