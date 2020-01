Proti plastům v mořích a řekách by mohly pomoci spousty bublinek

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | pixundfertig / pixabay.com Každou minutu prý skončí v moři takové množství plastů, že by to zaplnilo korbu jednoho náklaďáku. Za jeden den je to 1440 náklaďáků a na konci roku má tahle nadílka podobu 8 milionů tun. / Ilustrační foto

Každou minutu prý skončí v moři takové množství plastů, že by to zaplnilo korbu jednoho náklaďáku. Za jeden den je to 1440 náklaďáků a na konci roku má tahle nadílka podobu 8 milionů tun. Přes 80 % tohoto množství má přitom svůj původ přímo na souši, uniká řekami z pevniny do oceánů. Co s tím? Možná pomůže spousta bublinek. Píše o tom WeForum.org

Nápad přehradit koryto řeky, kterým plynou odpadky směrem k oceánu, není úplně špatný, ale jeho limity jasně vidíme. Natažené lano nebo ukotvená norná stěna sice bude lapat unášené plasty, jenže se vyhne plastovému odpadu v proudu pod hladinou. A taky bude tohle záchytné zařízení bariérou pro lodě. Když to vyzkoušíme se sítí, zachytíme sice více odpadků pod hladinou, nicméně pro ryby by z toho nic dobrého neplynulo. Takže? Holandská společnost The Great Bubble Barrier na to jde dočista jinak a plasty z vodní masy vychytává dočista jinak. Bublinkami.

Základem metody navržené kreativci Francisem Zoetem a Saskií Studerovou je perforovaný válec potrubí, zanořený na dno, do kterého ženou kompresorem ze souše vzduch. Výsledkem tohoto roztomilého počínání je spousta bublin, učiněná stěna. Která ale není překážkou pro ryby, které jí volně proplují. A nebrání ani v pohybu říčním plavidlům. Jediný, kdo má s touhle překážkou problém, jsou plastové odpady. V proudu bublin jsou totiž „nakopnuty“ a vyzvednuty k povrchu, k hladině. I ty zdánlivě neviditelné jdou znovu vidět. A dál?

Pokud vhodně ono perforované potrubí nakloníte, vytvoříte tím protiproud, který plastové odpadky žene na stranu. K jednomu břehy řeky, nebo říčního kanálu. Právě tak to momentálně funguje při testech v Amsterodamu. Jediné, co je třeba ještě učinit, je tyto na povrch vyplavené odpadky sesbírat, vylovit. A zdá se, že této inovaci drží v holandském hlavním městě palce. Ročně totiž musí řešit 42 tun odpadků ve zdejších kanálech a bublinková bariéra dosahuje v jejich zadržování 86 % úspěšnost. Efektivní je i pro jinak obtížně zachytitelné drobné plastové a mikroplastové částečky.

Bublinkové bariéry mohou mít širší využití. Můžete je instalovat jako ochrannou bariéru pro izolování menších ropných skvrn a poněkud překvapivě, mohou sloužit jako akustická bariéra. Hlučné prostředí kanálů s hustší lodní dopravou jimi může být odděleno od klidných a tichých ramen. Je to rozdíl, který docení spíše ryby, než lidé, ale potěší. Pro vyzvedávání proudem unášených odpadů z proudu pod hladinou, stejně jako pro prevenci vstupu plastů z řek do oceánů, by ale mohla bublinková bariéra dokázat velké věci.

