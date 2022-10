Průzkum: Podle většiny Evropanů vlády nedělají dost pro ochranu klimatu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | COP PARIS / COP PARIS / Flickr.com

Devět z deseti Evropanů si myslí, že vláda jejich země nedělá dost pro ochranu klimatu, a žádají přísnější opatření. Zjistil to průzkum Evropské investiční banky (EIB) a francouzské výzkumné organizace Nadace Jeana Jaurèse. O něco lépe hodnotí kroky svých vlád lidé v Číně, ve Spojených státech i v Česku, za dostatečné je ale považuje jen zhruba čtvrtina z nich.

Dvě třetiny dotazovaných v Evropské unii se domnívají, že ruská invaze na Ukrajinu a její důsledky by měly přispět k rychlejšímu přechodu k obnovitelným zdrojům energie. Čím dále mimo Evropu od ohniska konfliktu, tím menší podíl respondentů zastává tento názor, v USA je to jen zhruba polovina. Půlka je to ale také v Česku a právě rozpolcenosti názoru Čechů si všímá analýza EIB k průzkumu.

Nejčastější příčinou obav evropských respondentů je finanční krize (45 procent), klimatická krize je hned na druhém místě s 41 procenty, o dva body více než před rokem. Třetí nejčastější obavou je růst životních nákladů (36 procent). O vývoj klimatu se nejvíce obávají lidé v Číně, ale jen necelá třetina Britů nebo Američanů.

Ještě loni Češi za nejpalčivější problém považovali pandemii covidu-19, letos je to pro 72 procent českých respondentů finanční krize, výrazně víc, než je evropský průměr. Stran energetiky Češi považují za priority pro vládu rozvoj obnovitelných zdrojů energie (46 procent) a diverzifikaci zdrojů kvůli nižší závislosti (36 procent).

Změna klimatu ovlivňuje každodenní životy velké většiny lidí. Podle průzkumu tento názor sdílí 80 procent lidí v EU, 91 procent Číňanů, ale jen zhruba dvě třetiny Britů nebo Američanů.

Průzkumu se během srpna účastnilo přes 28 000 lidí nad 15 let z 30 zemí.

