Regulovat konzumaci masa? Japonsko ukazuje, proč to možná není dobrý nápad

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | MrJayW / pixabay.com Jeden správný model optimální výživy nejspíš neexistuje, jak nyní znovu dokládá studie zaměřená na uhlíkovou stopu stravování v Japonsku. Omezení konzumace masa by tu výrazné úspory emisí nepřineslo, problematizující jsou spíše cukrovinky, alkohol a stravování v restauracích. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jeden správný model optimální výživy nejspíš neexistuje, jak nyní znovu dokládá studie zaměřená na uhlíkovou stopu stravování v Japonsku. Omezení konzumace masa by tu výrazné úspory emisí nepřineslo, problematizující jsou spíše cukrovinky, alkohol a stravování v restauracích. Píše o tom MaketWatch

Obliba Japonska u nejrůznějších badatelů strmě narůstá, a to z docela prostého důvodu. V této zemi je demograficky zastoupen největší podíl důchodců. Přesněji, lidí starších pětašedesáti let tu je 35,88 milionů, tedy 28,4 % z celkové populace. Proto vědecky sledovat dění v Japonsku znamená koukat se do budoucnosti Evropy či USA, jejichž populace také zrovna nemládnou a za 20 let na tom mohou být podobně.

Japonsko se navíc řadí mezi země stabilní, demokratické, ekonomicky silné a technologicky vyspělé, a přitom v průměru s velmi zdravou populací. Za to poslední může zdejší složení stravy. A na tu, respektive na její uhlíkovou stopu, se zaměřili výzkumníci z univerzit v Sheffieldu a Kjótu. Proč?

Země vycházející budoucnosti

V Evropě i ve Státech nyní probíhá bouřlivá diskuze, zda a jak dnes omezit či danit konzumaci masa, aby bylo dosaženo snížení uhlíkové stopy. Japonsko svou demografickou strukturou nepřímo naznačuje, jaké u nás bude proporční zastoupení populace za pár dekád. A jde na jeho příkladu vidět, jak podstatná může taková regulace být.

Až potud by se vše drželo zažitého veganského kánonu o škodlivosti masa pro zdraví lidí a planetu. Jenže co to? Výsledky studie z Japonska přesvědčivě demonstrují, že rozdíl uhlíkové stopy mezi domácnostmi masem se pravidelně ne/stravujících vysvětluje méně než 10 % popisované variability v uhlíkové stopě.

Co to znamená? Že pokud by si Japonci z nějakého důvodu nechali státem naordinovat zdanění či regulaci konzumace masných výrobků, moc emisí by tím stejně neušetřili. Maso sice na jídelníčku zdejších 60 000 v průzkumu sledovaných domácností nechybí, ale národ důchodců si ho nedopřává tak vydatně, aby to bylo v celkovém úhrnu znát. A jen znovu pro připomenutí, demograficky se Evropa i USA k japonskému populačnímu modelu přibližuje. V následujících letech by tak mohlo opatření, které se dnes někomu v Evropě jeví jako účinné, mohlo rychle vyčpět ze své efektivity. Zestárnutím populace.

Sladký a opojný problém

„Naše výsledky tak opět důrazně varují před aplikováním politik a opatření, které můžeme nazvat „jedna dieta je vhodná pro všechny“,“ říká Keiichiro Kanemoto, autor studie. Samozřejmě, i v Japonsku je spotřebitelské chování jedním z výrazných akcelerátorů klimatických změn. A mezi sledovanými japonskými domácnostmi panovaly (byť tedy ne u konzumace masa) výrazné rozdíly v uhlíkové stopě. Jejich původ byl ale odlišný. Zatímco domácnosti maso konzumující se za rok dostaly o 280 kilogramů CO2 nad národní průměr, až o 770 kg uhlíkových emisí vyprodukovaly domácnosti, kde si dopřávaly jídla v restauracích, alkohol a cukrovinky.

„Pokud bychom tedy chtěli progresivně snížit naši uhlíkovou stopu formou proměny stravování, namísto masa bychom se měli zaměřit na sladkosti a alkohol,“ tvrdí Kanemoto. Jedním z důvodů je, že obojí tu ve velkém konzumují mladí i staří. A jak doplňuje Christian Reynolds ze Sheffieldu, podobné uspořádání je nyní lehce patrné i ze Států, Británie, Austrálie a Evropy. Tedy že nikoliv maso, ale spíše cukrovinky, alkohol a společenské stolování v restauracích je to, co stabilně napříč sledovanými populacemi postupně zvyšuje národní uhlíkovou stopu. Ano, Kanemoto tzv. červené maso zmiňuje a doporučuje jeho střídmější konzumaci.

„Jíst ho méně a nahradit ho masem bílým a zeleninou každopádně znamená snížit uhlíkovou stopu domácnosti.“ Jeho regulace by ale v Japonsku nyní určitě a v Evropě či ve Státech za čas možná také, očekávaný efekt nepřinesla.

Co vegetariány nepotěší Když chcete snižovat stravováním vlastní uhlíkovou stopu, je maso dobrý terč. Vegetariáni, tedy lidé, kteří ze svého jídelníčku vyloučili maso (ale už ne máslo, vajíčka, mléko a mléčné výrobky), to ale také zrovna nevyhráli. Podle expertní studie mediků z JHSPH totiž tři taková vegetariánská jídla denně mají dohromady horší ekologickou stopu – z hlediska emisí a spotřebované vody – než lidé, kteří při jednom ze tří pokrmů denně sáhnou po mase, a to v 95 % analyzovaných zemích.

reklama