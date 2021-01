Ročně loví v lipenské přehradě přibližně 12 000 rybářů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Wikimedia Commons Lipenskou přehradu vybudoval stát v 50. letech minulého století. Vzhledem k tomu je dílo stále odkázáno na zásahy lidí a nevystačí si s přirozenými přírodními procesy. Podle odhadů v nádrži žije několik stovek tun ryb.

Ročně v lipenské přehradě loví přibližně 12 000 rybářů. V poslední době narůstá především počet vylovených štik. Rybářský svaz proto zvažuje, že zvýší její násadu a případně by i omezil počet ulovených ryb na osobu. Novinářům to řekl místopředseda Jihočeského územního svazu Českého rybářského Milan Hladík.

"V současně době je povoleno ulovit 50 kusů takzvaných ušlechtilých ryb za rok. Mezi ně patří třeba štika, candát nebo kapr. Podle mne by stačilo omezit ten počet na 25," uvedl Hladík. Dodal, že lipenská přehrada je největší umělou nádrží v Evropě. Mezi rybáři je o tuto lokalitu dlouhodobě velký zájem. "Je to zajímavá oblast, jsou tam trofejní ryby jako třeba metrové štiky nebo velcí sumci. Jsou tam zajímavá místa, kde se nacházejí zatopené lesy a domy. Pro rybáře je to i trochu tajuplné," řekl Hladík.

Minulý rok situace kolem koronaviru lehce ovlivnila i zájem o rybolov na lipenské přehradě. Přibližně čtvrtinu povolenek si tradičně pořizují zájemci ze zahraničí. Většinou jde o rybáře z Německa a Rakouska. Například frymburská agentura Orte, která patří mezi největší svého druhu v jižních Čechách, prodala 1500 povolenek. "Celkový objem odpovídá prodeji povolenek před sedmi roky. Podíl rybářů z ciziny převážně z Holandska, Německa nebo Rakouska klesl až na polovinu," uvedl za Orte Michal Černocký.

Lipenskou přehradu vybudoval stát v 50. letech minulého století. Vzhledem k tomu je dílo stále odkázáno na zásahy lidí a nevystačí si s přirozenými přírodními procesy. Podle odhadů v nádrži žije několik stovek tun ryb. "Rybáři by si měli uvědomit, že kdo si z jezera vezme kilogram candáta nebo štiky, měl by zde ulovit a spotřebovat pět až deset kilogramů ryb nedravých, to znamená cejnů, cejnků, plotic. Pak se nebudeme muset obávat o přirozenou rovnováhu a ekologicky i rybářsky zajímavá společenstva," uvedl Jan Kubečka z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

