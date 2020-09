Licence | Některá práva vyhrazena Foto | palickap / palickap / Wikimedia Commons Na základě odebraných vzorků se bude nyní hledat původce havárie.

Desítky tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy. Ukázaly to rozbory vzorků vody, řekla dnes ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Na základě odebraných vzorků se bude nyní hledat původce havárie. Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Kontaminační mrak začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v úseku o délce 38 kilometrů. Rybáři do kafilérie dosud odvezli 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.

Množství kyanidů, vysoce toxické látky, která otrávila život v řece v délce desítek kilometrů, zatím odborníci nedokážou určit. "To v tuto chvíli zatím vůbec netušíme," uvedla mluvčí ČIZP.

Rozpustné kyanidy popsala jako prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. "Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut," uvedla mluvčí ČIŽP. Inspekce nechce k rozborům nic bližšího komentovat s tím, že by to mohlo zmařit vyšetřování.

Jediným účinným opatřením, jak koncentraci kyanidu snížit, je podle Povodí Moravy zvýšit průtoky v tocích upouštěním z vodních nádrží. Kyanidy totiž nelze podle něj z povrchových vod odstranit, ani se nedá jejich koncentrace snížit oxidací chlorem, ozónem či jinou látkou. "Situaci jsme začali řešit ihned po ohlášení. K tomu jsme využili zásoby vody z vodní nádrže Bystřička a zvýšili jsme odtok až na patnáctinásobek. Manipulace jsme prováděli i v následujících dnech, aby došlo k naředění škodlivé látky a zabránilo se dalším úhynům ryb. Odběry v místech níže po toku dokazují, že koncentraci kyanidu se nám podařilo takto snížit," sdělil ČTK generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kontaminace se objevila v neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku. Postupovala přes Hustopeče nad Bečvou a Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou. V úterý se začaly objevovat leklé ryby v Přerově. Následky jsou rozsáhlé. "V tento okamžik jsme odvezli do kafilérií 32 tun otrávených ryb a pokračuje se dál. Nejvíce to chytlo místo mezi Lhotkou a Choryní a poté Hustopeče, Hranice a dál," řekl dnes ČTK předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. "V této oblasti byly ve středu odebrány vzorky vody a hodnoty koncentrace této látky byly podle rozborů překročeny asi dvacetinásobně, v Přerově jde o čtyřnásobek," doplnil.

Kontaminační mrak se poté zastavil v nadjezí v Přerově. Riziku pro zasažení řeky Moravy, do které se Bečva vlévá, se snažilo systematicky zabránit i Povodí Moravy. Vodohospodáři vyčíslili postupovou dobu pro stanovení počátku zvýšených odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. "Vzhledem k tomu, že přímo na řece Moravě není žádná větší vodní nádrž, snižujeme koncentraci kyanidu díky zásobám vody ze Slušovic a Fryštáku, které leží na přítocích do Moravy," doplnil Gargulák. Situace se podle něj daří postupně řešit. "Koncentrace po naředění vodou z vodních nádrží již nepřestavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru," podotkl.

Případ převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. "Šetří to vsetínští kriminalisté v současné době jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Může se to ohledně té nedbalosti změnit podle toho, zda šlo o úmyslný trestný čin či nikoliv," řekl dnes ČTK mluvčí krajské policie Petr Jaroš. S policií spolupracuje při hledání původce znečištění i Povodí Moravy. Padlo i několik trestních oznámení.

