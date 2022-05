Sdružení: Kůrovcová kalamita je lidská chyba, je potřeba změnit zákon

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Český stát má špatný systém. Místní hajní nemají potřebnou pracovní kapacitu v terénu, aby mohli reagovat na kůrovce hned," řekl Kinský

Kůrovcová kalamita je hlavně lidská chyba a řešením tohoto problému je zapojení více lidí do práce v lesích, kteří by mohli rychleji reagovat na lokální úrovni. Udržitelnému hospodaření s lesy by také pomohla novela zákona, která umožní snadnější obnovu lesů. ČTK to řekl člen republikového výboru Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů v ČR (SVOL) Constantin Kinský.

Podle údajů Lesní ochranné služby loni meziročně klesl objem lesů zasažených kůrovcem zhruba o třetinu a vytěžilo se 13,8 milionu metrů krychlových dřeva. I tak lze ale situaci stále považovat za vážnou.

Kinský upozornil, že například Bavorsko má asi milion hektarů smrkových porostů a v ČR je to kolem 1,3 milionu hektarů. V Bavorsku ovšem vytěžili loni jen tři miliony metrů krychlových kůrovcového dřeva, zatímco v česku to je více než čtyřikrát tolik. "Český stát má špatný systém. Místní hajní nemají potřebnou pracovní kapacitu v terénu, aby mohli reagovat na kůrovce hned," řekl.

Tak velké množství vykáceného kůrovcového dříví považuje hlavně za lidskou chybu. "Potřebujeme změnit systém, aby v lese byli lidé, měli pravomoci a podporu," uvedl. Problém v boji s kůrovcem je podle něj to, že se těží příliš pozdě. Stát podle něj není schopen reagovat rychle, protože těžba se realizuje formou veřejných zakázek, což trvá i několik měsíců. Kůrovec se přitom může v jedné lokalitě rozšířit i během tří až pěti dnů, dodal.

SVOL by také podle Kinského uvítal změnu zákona o lesích, který byl podle něj vytvářen z pohledu hlavně průmyslového pohledu na lesy. "Máme nejkomplikovanější a nejpřísnější zákon z celé Evropy a máme pětkrát horší situaci než v Bavorsku," řekl. SVOL podle něj má připravené návrhy a principy, které by se do zákona měly dostat.

Podle tiskové mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové podnik nemůže ze zákona postupovat jinak, než pomocí veřejných zakázek na lesnické práce. Snižuje ale výměru smluvních územních jednotek a zakázky přizpůsobuje aktuální situaci v regionech. Podnik také několik let zvyšuje počet pracovníků včetně těch, kteří se věnují ochraně lesa. "Mohu potvrdit, že v lesnickém sektoru výrobní kapacity chybí, ale chybí i v zemědělství. Je to obecný problém, který se řeší i v dalších evropských zemích," doplnila.

Lesní zákon podle ní přísný opravdu je, ale zároveň nastavuje jasná pravidla pro udržitelné hospodaření a ochranu lesa. "Případná novela s řešením kůrovcové kalamity přímo nesouvisí a byla by dlouhodobou záležitostí týkající se všech vlastníků lesa, lesnicko-dřevařského sektoru, samospráv, tedy všech zainteresovaných skupin," uvedla.

Více než polovina lesů v ČR je ve vlastnictví státu. SVOL uvádí, že k 1. červnu 2021 zastupuje vlastníky 20 procent výměry lesů v ČR. V programovém prohlášení vlády stojí, že lesy nemají být "továrny na dřevo" a vláda chce klást důraz na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Zisky ze státních lesů mají směřovat na jejich obnovu.

