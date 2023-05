Sdružení samospráv: Na zálohování plechovek a PET lahví obchody nemají prostory

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) nesouhlasí s povinným zálohováním plechovek a PET lahví. Mnoha prodejnám by podle něj vznikly komplikace s převzetím a skladováním těchto nápojových obalů, často na to ani nemají prostory. Obcím by se také zvýšily náklady. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) předpokládá, že by opatření mohlo začít platit nejdříve v polovině roku 2025. Záloha by se podle něj měla pohybovat mezi čtyřmi až pěti korunami. O návrhu bude SMS ČR se zástupci ministerstva jednat v pátek, uvedl první místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra.

"Systém třídění odpadu je v České republice na velmi vysoké úrovni, občané vytřídí cca osm z deseti PET lahví. Ty jsou zároveň jednou z mála složek plastového odpadu, které lze zpeněžit. Vyjmutí PET lahví z tohoto systému bude mít jistě ekonomický dopad na obce, přičemž budou muset nadále jeho sběr a svoz zajišťovat. Logicky tak obcím vzrostou náklady," řekl Vávra.

Mnoho maloobchodních prodejen v menších obcích se podle Vávry aktuálně potýká s existenčními problémy. Na skladování nápojových obalů také často nemají prostory. Hrozí proto, že zákazníci dají přednost nákupu ve větších obchodech, kde bude výkup zálohových obalů umožněn.

"Z pohledu obcí vidíme mnoho dalších otazníků nad systémem povinného zálohování, včetně velmi vysokých finančních nákladů, které budou jeho zavedení a následné udržování provázet. Obáváme se rovněž, že klesne ochota občanů nadále třídit plastový odpad, protože jeho pomyslným symbolem jsou bezesporu právě PET lahve," řekl dále Vávra.

Místo zálohování SMS ČR navrhuje, aby stát rozšířil počet koncových míst, kde se komunální odpad zpracovává a využívají se druhotné suroviny. Podle SMS ČR to bude mnohem efektivnější než rozbíjet současný systém, který dobře funguje, a vytvářet nový.

"Formou další motivace občanů, jako je podpora pytlového sběru či zahuštění systému sběrných nádob i snížení celkového objemu uváděných PET lahví na trh, lze systém zlepšit natolik, že se podaří splnit povinnost třídit devět z deseti PET lahví za nižších nákladů a jednodušším způsobem, než je navrhované zálohování," dodal Vávra.

Kromě obchodů s plochou nad 50 metrů čtverečních se mají do zálohování zapojit také všechny čerpací stanice o stejné výměře. Povinně se budou muset zapojit i on-line výrobci. Menší prodejny se budou moci zapojit dobrovolně, může jít například o kiosky, trafiky nebo bufety. V obcích s více než 300 obyvateli, kde žádné odběrové místo nevznikne, ho zřídí povinně operátor systému, který má pro správu zálohování obalů vzniknout. Výjimku ze systému budou mít obaly od mléka, mléčných výrobků, ze kterých kvůli znečištění nelze vyrobit nové.

Hladík řekl, že cílem celého systému je vrátit do oběhu 90 procent plastových lahví do pěti let od spuštění systému. Cílem ministerstva je podle něj také podpořit cirkulární ekonomiku a splnit evropské požadavky. Legislativa, která systém zálohování v Česku zavede, má vzniknout letos, uvedl již dříve Hladík.

