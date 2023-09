Severní polokoule má za sebou nejteplejší léto v historii, uvádí WMO

pavel 6.9.2023 12:19

problém je úplně někde jinde než v obyčejných lidech jen by mě zajímalo kolikrát letos obletěl tento lehkoživka co pindá zeměkouli a kolikrát to bylo za jeho život kolik vyměnil bot obleků aut... kolik si dopřál argentinských steaků kolik vychlemtal vína z dovozu .... a tak bych mohl pokračovat tento člověk a jeho osobní svita spořádají více zdrojů jak celé okresní město a ted si představte kolik těch lemplů tam je a pak si to promítněte kolik je prý prospěšných takovýchto organizací na celém světě a co spořádají zdrojů pro nic a na nic a lidi jim to musí platit prý oni ti vyvolení je zachranují - akorát kulový

Odpovědět