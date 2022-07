Síkela chce na radě v Bruselu probrat plán pro případ omezení Nord Streamu 1

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) svolal na 26. července do Bruselu mimořádnou radu ministrů pro energetiku. Jednání se uskuteční pět dnů po plánovaném obnovení provozu plynovodu Nord Stream 1 a podle Síkely by mohli ministři projednat postup pro případ, že by se provoz plynovodu neobnovil vůbec, případně jen částečně.

Konsorcium Nord Stream AG, které plynovod provozuje, v pondělí zahájilo pravidelnou roční údržbu. Trvat by měla do 21. července, Německo se však obává, že kvůli sporu mezi Ruskem a Západem by se mohlo stát, že plyn přes Nord Stream 1 už po údržbě do EU nepoteče. Síkela uvedl, že ministři by na mimořádné radě případně projednali, jak ve věci dál postupovat.

Podle webu Rady EU budou ministři členských zemí diskutovat o tom, jak zajistit energetickou bezpečnost svých států před nadcházející zimou. Evropská komise by měla balíček opatření představit příští týden. "V případě, že provoz nebude obnoven, nebo bude obnoven jenom částečně, tak věci, které legislativně připravujeme teď, budeme uvádět v život, anebo budeme diskutovat, jak budeme dále v této situaci postupovat," řekl Síkela.

Členské země zatím nemají jednotný pohled v otázce solidarity. Síkela ve středu v Bruselu uvedl, že diskuse se bude týkat i toho, jak by měla vypadat. Podle ministra se hovoří buď o tom, že bude nakoupený plyn ve společném balíku a bude se rozdělovat rovnoměrně, nebo se budou vykrývat pouze akutní nedostatky některých zemí.

Premiér Petr Fiala (ODS) opakovaně uvedl, že situace v případě zastavení dodávek ruského plynu nebude jednoduchá, Česko ale bude i na základě spolupráce s dalšími evropskými zeměmi schopno dostatečně zásobovat domácnosti i firmy.

Ruská plynárenská společnost Gazprom tento týdne uvedla, že nemůže zaručit bezproblémový provoz plynovodu Nord Stream 1. Není jasné, zda dostane opravenou turbínu, jejíž servis v Kanadě zajistila německá společnost Siemens Energy. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU.

reklama