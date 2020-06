Silničáři vysadili stromy a vytvořili tůně, kterými kompenzují obchvat Břeclavi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kryštof Chytrý / Okrašlovací spolek Mikulov Mezi kompenzace patřilo kácení nepůvodních dřevin, výsadba nových, zakládání trávníků, vytvoření tůní, hradítek na potoce, budek pro menší ptáky a hnízdících podložek pro čápy. Ilustrační snímek

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo zásahy do přírody jako kompenzační opatření za plánovanou stavbu obchvatu Břeclavi. Vysadilo stromy či vytvořilo tůně. Nyní už bude s příslušnými institucemi pravidelně kontrolovat, jestli jsou opatření účinná, aby se mohl obchvat ve lhůtě dvou až pěti let začít stavět, uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala. Úpravy silničáři nechali udělat v blízkosti budoucího obchvatu, dále i v Kančí oboře na opačné straně města, ale také ve vzdáleném Drnholci.

Za opatření zaplatili miliony korun. "Jednou částí bylo kácení nepůvodních dřevin a výsadba nových či zakládání trávníků. Udělali jsme také tůně a v Kančí oboře jsme udělali tzv. hradítka na potoce. Dělali jsme také budky pro menší ptáky a například pro čápy jsme dělali hnízdící podložky," vyjmenoval Fiala.

Podle něj jsou spokojeni s opatřeními i zástupci spolku Děti Země, který se v přípravě obchvatu léta angažoval. "Minule se byl s námi dívat i Miroslav Patrik z Dětí Země," poznamenal Fiala. V tůních jsou již nyní desítky žab a rostou v nich rostliny navázané na prostředí lužních lesů.

Nejdříve za dva roky a nejpozději za pět let mohou silničáři začít stavět v případě, že získají stavební povolení. "Chtěli bychom ho do dvou let získat, abychom byli připravení. Na trase probíhá geotechnický průzkum a pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení. Máme většinu pozemků. Chybí nám akorát ty, o které vedou spor Lesy ČR a nadace knížete z Lichtenštejna," řekl Fiala.

Obchvat Břeclavi, který povede jižně od města částečně územím Natura 2000, má odvést intenzivní tranzitní dopravu, která již několik let nejen v dopravní špičce ucpává město a dopravu často zcela paralyzuje. Pomůže také obsluze průmyslové zóny, která se nachází v jihovýchodní části města.

